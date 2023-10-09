Предложение Минокружения относительно "реформирования" Государственной экологической инспекции взбудоражило не только украинское общество, но и военных, которые осуществляют защиту окружающей среды долгие годы.

Гацько Анатолий Анатольевич, который был и является начальником Государственной экологической инспекции в Луганской области еще до начала вторжения России, возмущен действиями Минсреды. Еще в 2014 году он покинул кресло чиновника и отправился воевать за свободу страны.

В 2015 году после ранения и контузии мужчина был комиссован, а вскоре вернулся в должность начальника Госинспекции. После боевых действий Анатолий Гацько получил инвалидность. Во время войны он не прекращал работать во благо Луганской области. За это ему в 2021 году президент Владимир Зеленский даже присвоил звание Заслуженного природоохранника Украины.

"24 февраля 2022 года я снова пошел защищать Родину, и снова был комиссован и исключен. Вы рассказываете, сами решаете - что делает и не делает экологическая инспекция в Украине? Вот такие инспекторы, как я, вы считаете, что меня можно фронтом запугать?" Или моих коллег?- заявил Гацько.

Гацько даже предложил посетить Луганскую область, где проводились большие работы, и был нанесен серьезный ущерб.

"Я против того, что вы делаете, реформаторы. Вы реформируете, не спрашивая нас. Согласен приехать на обсуждение или встретить вас здесь, и показать, как работает инспекция в условиях войны", - сказал он.

При этом бойцы отдельно благодарят Государственную экологическую инспекцию за помощь, оказанную им во время войны.