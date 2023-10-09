Журналист Эдуард Глеза сообщил, что заявление для получения средств за разрушенное жилье можно подать либо через «Дію», либо в ЦНАПе.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Новая система должна заработать уже с 1 января 2024 года. Согласно законопроекту, люди смогут получать деньги за приобретенную строительную продукцию и выполнены ремонтные работы в поврежденном жилье. И никаких чеков, никаких расписок, фото- или видеофиксации или каких-либо других доказательств не нужно», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, чтобы получить средства за разрушенное жилье, которое было отремонтировано самостоятельно, необходимо подать соответствующее заявление через приложение «Дія» или в бумажном виде через ЦНАП. Как отметил Эдуард Глеза, в заявлении необходимо будет указать площадь и местонахождение уничтоженного или поврежденного здания.

«Также необходимо обязательно добавить оценку стоимости этой недвижимости, а точнее – регистрационный номер отчета об оценке. И уже потом будет проходить рассмотрение заявления комиссией и определение размера выплат», - заявил Эдуард Глеза.

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