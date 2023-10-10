Журналист Эдуард Глеза сообщил, что наказание за нарушение комендантского часа не предусматривается, только если нарушитель не сопротивляется полиции.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В нашем Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа. Наказание возможно только за отказ выполнять законное распоряжение или требования патруля», – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, если вы разгуливали в комендантский час, вас остановили полицейские, но вы не захотели предоставлять документы и еще попытались сбежать, то вам может грозить штраф, общественные или исправительные работы, или даже административный арест до 15 суток.

«А если нарушитель сопротивляется, то штраф светит немалый – от 17 до 34 тысяч гривен или даже лишение свободы до 5 лет», - заявил Эдуард Глеза.

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