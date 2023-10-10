Об этом он рассказал на канале «Контекст».
«В нашем Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа. Наказание возможно только за отказ выполнять законное распоряжение или требования патруля», – сообщил Эдуард Глеза.
По словам журналиста, если вы разгуливали в комендантский час, вас остановили полицейские, но вы не захотели предоставлять документы и еще попытались сбежать, то вам может грозить штраф, общественные или исправительные работы, или даже административный арест до 15 суток.
«А если нарушитель сопротивляется, то штраф светит немалый – от 17 до 34 тысяч гривен или даже лишение свободы до 5 лет», - заявил Эдуард Глеза.
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