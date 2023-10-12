Об этом она рассказала на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Сейчас вопрос в том, как Украина будет себя вести, если мы говорим о солидарности с Израилем. Во-первых, у нас сегодня есть уникальный опыт. Мы брали множество западных протоколов, и сейчас уже столько всего наработано, что Украина может быть уже золотым стандартом во многих вопросах», - сообщила Александр Решмедилова.

По словам политолога, уже не мы будем перенимать образцы и стандарты НАТО, а другие страны будут обращаться к украинским стандартам. Как отметила Александра Решмедилова, уже Украина может учить другие государства, как воевать.

«И наши инструкторы могут учить уже воевать, и израильскую армию в том числе», – заявила Александра Решмедилова.

Как писала ранее Politeka, эксперт прокомментировал ситуацию в Израиле: «Такое же зверство мы увидели в Буче».

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал, какой мирный план Эрдоган предлагает Израилю: «Это означает политическую смерть».