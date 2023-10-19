Скандальная инициатива Минсреды вызвала широкий резонанс в обществе. Ведомство Руслана Стрельца во время войны решило уничтожить Госэкоинспекцию и полностью остановить подсчет ущерба от российской агрессии. И это в то время, когда в Украину ежедневно летят рашистские дроны и ракеты.

К тому же, чиновники захотели выделить на свой прихоти более 160 миллионов гривен из бюджета, которые сегодня так необходимы украинским защитникам на фронте. Активисты и общественность сразу сравнили бедную расточительность со скандальными закупками барабанов в укрытие и перекладыванием брусчатки, которым так любят заниматься чиновники.

Но народная депутат Украины Елена Криворучкина отмечает, что постепенно фанатизм в Миндовкилье угасает после шквальной критики общественности, нардепов и экологов.

"Понадобилось более двух недель чтобы погасить фанатизм Минсреды в его попытках проталкивать откровенно антиукраинские инициативы. Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но такие "реформы" в условиях войны не то, что не допустимы, а откровенно преступны и посягают на основы национальной безопасности Украины Не стоит бросать таких вызовов украинскому обществу и взрывать и без того подорванное доверие к власти.. Меня до глубины души удивляет, что было сделано все, чтобы сформировалось четкое представление, что это не просто какой-то очередной дилетантский зашквар, или странная случайность, а вполне сознательная диверсия в интересах врага", – пишет Елена Криворучкина на своей странице в сети Фейсбук.

Также народный депутат добавляет, что экологическая сфера нуждается в системных реформах и финансировании. Но не так, как это пытается сегодня сделать Минокружение.



"Как так? Все профессиональное, в том числе международное, природоохранное сообщество единогласно заявляет, что так дела не делаются. Зачем нам институции, которые не могут самостоятельно разобраться со своими задачами!? Нельзя ликвидировать Госэкоинспекцию посреди войны. Этот факт нельзя оставлять, как есть! Это не может быть только предметом возмущений международных и украинских природоохранных организаций и политиков, но требует реакции и расследования на высшем государственном уровне. Общество должно знать, кто стоит за такими инициативами и какие у него мотивы", – уверена Елена Криворучкина.