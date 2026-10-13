Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області реалізується за підтримки міжнародних благодійних організацій.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надходить до спеціальних центрів, де мешканці можуть отримати харчі, дитячі товари, необхідні речі, консультації та психологічну підтримку, повідомляє Politeka.

Один із таких пунктів працює в Одесі — координаційний центр «Луганського ХАБу». У будні переселенцям із Луганщини передають продуктові набори та інші потрібні товари. Також фахівці консультують людей телефоном щодо доступних програм.

Окремий напрям стосується родин із маленькими дітьми. В осередку «Гостинна хата» мешканці Приморського району зі статусом ВПО можуть отримати підгузки.

Для оформлення набору потрібно пред’явити паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця та свідоцтво про народження дитини.

Підтримка включає також психологічні консультації. Звернутися до спеціаліста можна онлайн. Такий формат дає змогу отримати допомогу людям, які переживають стрес після вимушеного переїзду та адаптуються до нових умов.

Окремо передбачена видача речей для немовлят. За наявності необхідних документів сім’ї можуть отримати дитячі візочки та ліжечка.

Скористатися такою можливістю можуть переселенці з чинною довідкою ВПО, оформленою у визначений організаторами період. Крім того, необхідно підтвердити право на отримання конкретної категорії майна.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області реалізується за підтримки міжнародних благодійних організацій. Завдяки цьому волонтерські осередки поповнюють запаси та розширюють перелік доступних послуг.

Перед візитом до пункту варто зв’язатися з його представниками. Це допоможе уточнити графік роботи, наявність потрібних речей та актуальний перелік документів.

Умови видачі й обсяги запасів можуть змінюватися залежно від нових поставок, тому інформацію краще перевіряти безпосередньо перед зверненням.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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