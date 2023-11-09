Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Правительство планирует в следующем году довести среднюю пенсию до 30% от среднего заработка. В частности, речь идет о повышении средних пенсий до 6 тысяч гривен. Сейчас Государственная служба статистики сообщает, что средняя пенсия в Украине составляет чуть больше 5300 гривен», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, государство планирует добавить к средним выплатам каждому пенсионеру примерно по 700 гривен. Как отметил Эдуард Глеза, с минимальными выплатами в Украине чуть ли не треть пенсионеров. Пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, в Украине около миллиона.

«В следующем году им если и будут проводить индексацию, то на минимальный процент, потому что опять же должна заработать солидарная пенсионная система», - заявил Эдуард Глеза.

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