Известный предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба, который в 2014 году занимал должность заместителя главы НАК «Нафтогаз» отрицает намерения отсудить у государства 100 миллионов гривен, которые он заплатил в рамках соглашения со следствием. Об этом он заявил в интервью УНН.

“Нет, эти 100 миллионов, о которых говорят (телеграмм каналы, - ред.), не являются вопросом рассмотрения. Это не предмет рассмотрения суда и нет ни слова об этом в апелляции. И я не собирался и не собираюсь никоим образом их себе возвращать. Готов это подтвердить публично: эти деньги останутся собственностью государства”, - заявил предприниматель.



Кацуба напомнил, что в 2012 году "Чорноморнафтогаз" купил две нефтедобывающие вышки. Вышки быстро окрестили "вышками Бойко", в честь тогдашнего Министра энергетики Юрия Бойко. В результате рассмотрения уголовного дела виновными назначили исполнителей в НАК "Нафтогаз" и "Чорноморнафтогаз", хотя решение купить оборудование по подобным ценам утвердил тендерный комитет, а деньги выделил Кабмин.

“Моя роль в сделке – проверить правильность реквизитов и график платежей. Если бы не выплатили правильно график платежей, это была бы моя ответственность. Но опять же деньги выделял Нафтогаз нам, я мог хоть биться головой о стену, пытаясь придерживаться графика выполнения, но если бы не дал денег Нафтогаз нам, то точно бы я не выполнил график платежей” - рассказывает Кацуба.



Предприниматель утверждает, что его задача - вернуть дело в первую инстанцию, в Шевченковский суд, установить справедливость, стереть упавшее на его деловую репутацию пятно.



“Если бы был преступником или что-то украл, то вместе с той бандой Януковича еще тогда убежал бы в Россию. И уже много прецедентов, есть юридическая практика отмены соглашений со следствием. Для этого не нужно никому давать взятки – ни прокурорам, ни судьям. Надо иметь грамотных юристов, которые смогут провести это дело через суд. Сейчас уже есть почти 30 прецедентов, аналогичных моему делу” - резюмирует предприниматель.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.