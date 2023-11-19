Политический психолог Олег Хомяк рассказал, что Бог – это предельный уровень нашей реальности, но этот уровень находится в нашем уме, то есть это и есть наша природа.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет гость программы, словом «Бог» он обозначает некоторый предельный уровень нашей реальности, уровень единства, который можно назвать божественным. То есть, продолжает он, это предельный уровень нашего ума, сознания, нашей жизни, это уровень единства, тотальности, бытия.

«Бытие – тоже синоним слова «Бог». То есть это некоторое предельное единство. Любой человек время от времени попадает в ситуации, когда он переживает состояние тотальности, кайфовости и гармонии, вот все есть, мир прекрасен, все прекрасно. Это человек умом возносится в духовные миры», - рассказывает Олег Хомяк.

Слово «Бог», объясняет эксперт, для него означает реальность тотальности, блаженства, вечности, бытия, то, что каждый из нас может пережить и что является, по сути, основанием нашей психики. То есть, утверждает он, если любой человек будет заниматься какой-то практикой самоиследования, медитацией, он в любом случае должен будет пережить этот уровень, прожить эту реальность бытия.

«Это наша природа. Как говорят буддисты, это природа нашего ума, то есть нирвана – это природа нашего ума, мы так устроены, а в Библии это звучит как то, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Соответственно, это в нас», - подчеркивает Олег Хомяк.

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