Инвесторы и акционеры ООО «Агробиостандарт» – компании, которая приобрела на аукционе 6 октября 2023 года ГП «Волыньторф» более 250 млн грн, заявили о готовности отстаивать свои законные права на приватизированное предприятие.



Об этом сообщает Корреспондент.

Ведь сразу после того, как инвестор уплатил вместе с налогами в бюджет 254 млн. грн., выяснилось, что ДБР и прокуратура г. Киева открыли уголовное производство. По версии правоохранителей, цена продажи ГП "Волыньторф" якобы занижена на 100 млн грн. В результате суд наложил арест на ГП «Волыньторф» и законные владельцы не смогли получить контроль над предприятием после его приобретения.

В ООО «Агробиостандарт» считают, что указанные уголовные производства инициированы местными коррупционерами, стремившимися приобрести это предприятие за бесценок. Поэтому ООО «Агробиостандарт» обратилось к Президенту Украины, Генпрокурору Украины, СНБО и НАБУ – чтобы те провели проверку.

«Борьба идет не за разрешение отдельной ситуации, а за справедливость. Чтобы торжествовал Закон, чтобы могли развиваться компании, которые модернизируются и стремятся поддерживать Украину. На своем примере хотим показать, что существует честная приватизация, что инвестор всегда будет защищен в нашем государстве», - подчеркнул акционер «Агробиостандарта» Константин Бровченко

По словам Константина Бровченко, предприятие они приобрели не для того, чтобы его вырезать и продать. А с целью – развивать, модернизировать, увеличивать количество рабочих мест, платить белые честные зарплаты и гораздо большие налоги.

При продаже ГП «Волыньторф» аукцион состоялся в порядке и способом, определенным Законом Украины «О приватизации государственного имущества» и Порядком проведения электронных аукционов для продажи объектов малой приватизации и определения дополнительных условий продажи, утвержденным постановлением КМУ от 10 мая 2018 г. .№ 432. Об этом сообщили в Прозорро.Продаже.

Также свою позицию о проведении аукциона по приватизации ГП «Волыньторф» озвучили в Фонде государственного имущества Украины.

«При организации и проведении открытого аукциона по продаже ГП «Волыньторф», который состоялся 6 октября 2023 года, Фонд госимущества действовал исключительно в рамках действующего законодательства. На момент проведения аукциона предприятие было включено в список объектов малой приватизации. Проект решения Правительства об остановке приватизации ГП «Волыньторф» и передаче его в управление Министерства энергетики Украины не был принят и не вступил в силу. Других законных оснований для отмены аукциона и прекращения приватизации объекта не было», - говорится в сообщении Фонда госимущества.