Лечо - это популярнаязакуска, приготовленная из перца и различных сезонных овощей. Каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему, но для того чтобы эффективно потратить время, важно найти оптимальный рецепт. Politeka поделится инструкцией, как готовить лечо с использованием перца и других компонентов.
Лечко из перца с помидорами и чесноком.
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 10 шт. красного болгарского перца
- 1 стакан сахара
- 1.2 ст. л. соли
- 7-8 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. смеси молотых перцев
Приготовление: Помидоры и перец промыть, отсечь плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Очистить чеснок и мелко нарубить его.
Мелко нарубить половину помидоров и порезать перец по собственному желанию. Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю и готовить в течение 10 минут. После этого добавить оставшиеся помидоры, нарезанные на крупные кусочки.
К смеси добавить соль, сахар и молотый перец, продолжать варить еще 30 минут. Готовое горячее лечо распределить по стерилизованным банкам и закатать их. После этого банки перевернуть и оставить до полного охлаждения. С использованием указанных ингредиентов получается 7 банок объемом 0,5 литра каждая.
Рецепт лечо из перца
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 1,5 стакана сахара
- 1 стакана масла
- 8-10 горошин черного перца
- 2 ст. л. соли
- 3 лавровых листья
- 2 столовые ложки уксуса 9%
- 3 кг сладкого перца
Приготовление: Промыть помидоры и прокрутить их через мясорубку. Добавить сахар, растительное масло, чёрный перец, соль, лавровый лист и уксус. Довести до кипения и варить в течение 30 минут, после чего добавить нарезанный перец. Прокипятить еще 5-10 минут.
Стерилизовать банки и крышки. Наполнить банки полученной массой, закатать их, перевернуть и укрыть до полного охлаждения.
Лечко с морковью
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 1 кг болгарского перца
- 1 кг моркови
- 5 ст. л. масла
- 1 ст. л. уксусной эссенции
- 5 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 сбн. ведет
Приготовление: Стерилизовать банки и металлические крышки. Промыть помидоры, удалить плодоножки, порезать на куски и пропустить через мясорубку.
Добавить соль, сахар и растительное масло. Поставить на слабенький огонь и довести до кипения. После этого убавить огонь до минимума и варить в течение 40 минут.
Промыть морковь и перец. Очистить морковь, удалить семена и плодоножки у болгарского перца. Нарезать морковь длинной соломкой, а перцы на достаточно большие кусочки удобны для потребления.
Добавить овощи в томатный сок, довести до кипения и варить 20 минут. После этого в лече добавить уксусную эссенцию и хорошо перемешать.
Разлить лечо по подготовленным банкам и немедленно закатать. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Лечо может сохраняться даже при комнатной температуре, но обязательно избегая прямых солнечных лучей.