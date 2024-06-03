Как сделать самое вкусное лечо с перцем не докладчики много усилий рассказываем в нашем материале

Лечо - это популярнаязакуска, приготовленная из перца и различных сезонных овощей. Каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему, но для того чтобы эффективно потратить время, важно найти оптимальный рецепт. Politeka поделится инструкцией, как готовить лечо с использованием перца и других компонентов.

Лечко из перца с помидорами и чесноком.

Ингредиенты:

3 кг помидоров

10 шт. красного болгарского перца

1 стакан сахара

1.2 ст. л. соли

7-8 зубчиков чеснока

1 ч. л. смеси молотых перцев

Приготовление: Помидоры и перец промыть, отсечь плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Очистить чеснок и мелко нарубить его.

Мелко нарубить половину помидоров и порезать перец по собственному желанию. Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю и готовить в течение 10 минут. После этого добавить оставшиеся помидоры, нарезанные на крупные кусочки.

К смеси добавить соль, сахар и молотый перец, продолжать варить еще 30 минут. Готовое горячее лечо распределить по стерилизованным банкам и закатать их. После этого банки перевернуть и оставить до полного охлаждения. С использованием указанных ингредиентов получается 7 банок объемом 0,5 литра каждая.

Рецепт лечо из перца

Ингредиенты:

3 кг помидоров

1,5 стакана сахара

1 стакана масла

8-10 горошин черного перца

2 ст. л. соли

3 лавровых листья

2 столовые ложки уксуса 9%

3 кг сладкого перца

Приготовление: Промыть помидоры и прокрутить их через мясорубку. Добавить сахар, растительное масло, чёрный перец, соль, лавровый лист и уксус. Довести до кипения и варить в течение 30 минут, после чего добавить нарезанный перец. Прокипятить еще 5-10 минут.

Стерилизовать банки и крышки. Наполнить банки полученной массой, закатать их, перевернуть и укрыть до полного охлаждения.

Лечко с морковью

Ингредиенты:

2 кг помидоров

1 кг болгарского перца

1 кг моркови

5 ст. л. масла

1 ст. л. уксусной эссенции

5 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 сбн. ведет



Приготовление: Стерилизовать банки и металлические крышки. Промыть помидоры, удалить плодоножки, порезать на куски и пропустить через мясорубку.

Добавить соль, сахар и растительное масло. Поставить на слабенький огонь и довести до кипения. После этого убавить огонь до минимума и варить в течение 40 минут.

Промыть морковь и перец. Очистить морковь, удалить семена и плодоножки у болгарского перца. Нарезать морковь длинной соломкой, а перцы на достаточно большие кусочки удобны для потребления.

Добавить овощи в томатный сок, довести до кипения и варить 20 минут. После этого в лече добавить уксусную эссенцию и хорошо перемешать.

Разлить лечо по подготовленным банкам и немедленно закатать. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Лечо может сохраняться даже при комнатной температуре, но обязательно избегая прямых солнечных лучей.

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