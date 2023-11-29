Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что в ВР готовят законопроект, который расширит права работников ТЦК и позволит вести аудио- и видеозаписи.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, в Украине мобилизация дает серьезный сбой, работники ТЦК не могут мобилизовать нужное количество военнообязанных мужчин для пополнения ВСУ, и при этом сотрудники военкоматов ограничены в своих правах.

«О том, что депутаты намерены предоставить им больше прав, сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко. По его словам, мобилизационные методы, к которым нередко прибегают сотрудники ТЦК, обычно вызывают большой общественный резонанс», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Она объясняет, что по закону работники ТЦК не вправе останавливать людей на улице, требовать у них документы на проверку и вручать повестки, поэтому к ним сейчас возникает очень много вопросов. По словам Костенко, отмечает журналистка, в ближайшее время должен появиться закон, который даст работникам ТЦК больше прав на задержание уклоняющихся.

«Пока активно разрабатывают соответствующий законопроект, который должен быть готов к концу текущего года. В разработке этого законопроекта принимают участие не только депутаты, но и работники Минобороны, Генштаба. И вот этот закон расширит полномочия работников военкоматов. То есть господин Костенко говорит, что они смогут также вести и аудио-, и видеозаписи, смогут проверять документы», - сообщает Екатерина Котенкова.

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