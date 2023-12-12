Политический аналитик из Израиля Соломон Манн объяснил, что израильско-палестинский конфликт уже не приостановится, Израиль имеет четкую цель раз и навсегда разобраться с «Хамас».

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам эксперта, Израиль официально в состоянии войны и его цель – это уничтожение террористической организации «Хамас», хоть, например, россия ее террористической не считает. Тем не менее, констатирует он, США и Европа согласились с тем, что эта террористическая организация должна быть уничтожена, что Израиль сейчас и делает.

«То, что называется перемирием, на самом деле Израиль не называет перемирием, он называет это прекращением огня в связи с процедурой передачи Израилю заложников. Это не обмен пленными, у нас нет пленных хамасовцев, у нас есть арестованные террористы, которых вынуждены сейчас обменивать на гражданские лица», - отмечает Соломон Манн.

Так что, констатирует гость программы, Израиль официально не ведет никакого обмена пленными, это вызволение захваченных заложников, а то, что им в ответ отдают часть их людей, это у нас не считается обменом, хотя де-факто это обменом общем-то и является. И дальше, продолжает эксперт, наземная операция в Секторе Газы будет продолжаться, о возможном перемирье речь не идет.

«Другой вопрос – что ждала мировая общественность от этого обмена? Они ждали, что этим все и закончится? Оно не может этим закончится, потому что решение принято правительством, оно утверждено парламентом, о нем оповещены все страны мира, что цель этой операции – уничтожение «Хамаса», а не только вызволение заложников», - заключает Соломон Манн.

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