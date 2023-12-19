Журналист Эдуард Глеза сообщил, что комиссия за обмен поврежденной валюты может составить около 30% от номинальной стоимости валюты.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Национальный банк Украины очень четко объяснил, что все американские доллары, выпущенные с 1914 года, действительны. Федеральная резервная система США не вводила ограничений на расчеты такими банкнотами, поэтому после нареканий клиентов и жалоб в Национальный банк Украины эту возможность «ПриватБанк» все-таки восстановил», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, именно поэтому в банке решили изменить правила обмена поврежденной или изношенной валюты. Как отметил Эдуард Глеза, теперь, чтобы заменить испорченные банкноты, в частности, доллары и евро, украинские банки должны прислать валюту в иностранный банк корреспондента.

«Там принимают поврежденные купюры, проверяют и выдают новые аналогичного номинала. Процедура долгая и сложная, иногда может занимать месяца, а комиссия за такую услугу может составлять около 30% от номинальной стоимости валюты», - заявил Эдуард Глеза.

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