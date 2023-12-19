Об этом она рассказала на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Есть вещи целесообразные, а есть нецелесообразные. Во время войны этот пафос, демонстрирование, что ты можешь, нецелесообразно. У меня есть товарищ, который хорошо зарабатывает, у него очень дорогой автомобиль. Но когда началась война, он приобрел автомобиль за 2 тысячи долларов, поставил дорогую машину в гараж и сказал, что не может ездить так. И он очень много донатит, очень помогает», - заявила Ирина Коломиец.

По словам волонтера, есть люди, которые просто не могут ездить на дорогих автомобилях или кичиться в соцсетях ценными вещами, пока в стране продолжается война. Как отметила Ирина Коломиец, в то же время есть люди, которые в социальных сетях постоянно кичатся своими приобретениями, и это пока неуместно.

«Или делайте это уже тихонько, чтобы не разгневать людей. Просто одни сейчас остались без жилья, потеряли семью. И здесь такой диссонанс, что с одной стороны такие ситуации, а с другой стороны мы делаем фотографии каких-нибудь дорогих брендовых вещей. И это неуместно», – заявила Ирина Коломиец.

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