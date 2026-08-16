Перерахунок пенсії в Дніпропетровській області може стати способом отримати вищу виплату без очікування наступної індексації.

Перерахунок пенсії в Дніпропетровській області може дати працюючим пенсіонерам можливість збільшити щомісячну виплату ще до проведення чергової індексації, якщо виконані необхідні умови, повідомляє видання Politeka.net.

Після призначення пенсії людина має право продовжити офіційне працевлаштування та накопичувати страховий стаж. Надалі це може стати підставою для перегляду розміру виплати.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Одна з головних умов — щонайменше 24 місяці стажу, набутого після призначення пенсії або попереднього коригування суми.

Водночас існує інший варіант. Якщо від попереднього призначення чи перерахунку минуло два роки, переглянути виплату можна навіть тоді, коли додатковий стаж становить менше двох років.

Як відбувається перегляд

У більшості випадків Пенсійний фонд проводить процедуру автоматично. Однак за наявності необхідних підстав отримувач може самостійно подати заяву.

Перед зверненням варто перевірити, чи офіційно оформлені періоди роботи та чи сплачував роботодавець єдиний соціальний внесок. Відомості про стаж можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Що впливає на розмір доплати

Однакової суми для всіх немає. Під час розрахунку враховують тривалість додаткового страхового стажу та офіційний заробіток, із якого сплачувалися внески.

Тому тривала зайнятість після виходу на заслужений відпочинок і вищий підтверджений дохід можуть вплинути на кінцевий розмір щомісячної виплати.

Таким чином, працюючим пенсіонерам варто періодично перевіряти інформацію про стаж та внески, щоб своєчасно скористатися передбаченим законодавством правом.

Для тих, хто продовжує офіційно працювати, перерахунок пенсії в Дніпропетровській області може стати способом отримати вищу виплату без очікування наступної індексації.

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