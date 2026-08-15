Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Дніпропетровській області доступна в різних розмірах.

В Дніпропетровській області вразливі категорії населення можуть скористатися програмою грошової допомоги від ООН у справах біженців, пише Politeka.net.

Цього разу реєстрацію відкрили, зокрема, для мешканців Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Учасники програми можуть претендувати на один із передбачених розмірів фінансової допомоги — 10 800 або 12 300 гривень. Конкретна сума залежить від обставин переміщення людини або домогосподарства та терміну, що минув від моменту виїзду чи повернення.

Програма орієнтована на людей, які були змушені залишити свої домівки або повернулися після перебування за кордоном через воєнні ризики, обстріли чи обов'язкову евакуацію.

Подати заявку можуть чотири основні категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи, які залишили місце проживання протягом останніх 45 днів;

ВПО, які були змушені переїхати від 46 днів до шести місяців тому;

громадяни, які мали статус біженця та повернулися в Україну з-за кордону від трьох місяців до одного року тому;

переселенці, які повернулися до свого попереднього місця проживання не раніше ніж три місяці та не пізніше одного року тому.

При цьому сам факт переміщення ще не гарантує отримання коштів. Під час відбору враховуватимуть також соціальну вразливість заявників.

Перевага надаватиметься людям, які перебувають у складних життєвих обставинах або потребують додаткової підтримки. Зокрема, до вразливих категорій можуть належати:

люди з інвалідністю;

пенсіонери та люди похилого віку;

самотні громадяни;

безробітні;

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

малолітні діти;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;

малозабезпечені сім'ї;

багатодітні родини;

вагітні жінки;

матері з маленькими дітьми.

Таким чином, під час розгляду заявок оцінюватимуть не лише факт переміщення, а й загальну ситуацію, у якій перебуває родина або окремий заявник.

Мешканцям Кривого Рогу, які відповідають установленим вимогам, необхідно заповнити спеціальну електронну форму. Вона використовується для формування черги та подальшого запрошення претендентів до офісу організації.

Після реєстрації остаточне рішення щодо можливості отримання допомоги прийматиметься за результатами особистої співбесіди з фахівцем.

Відібраних заявників запрошуватимуть на реєстрацію за адресою: Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова, 5.

Організатори також звертають увагу, що кількість місць для реєстрації обмежена. Коли буде зібрано необхідну кількість заявок, електронну форму можуть тимчасово закрити. Після опрацювання вже поданих заявок та визначення людей, які відповідають умовам програми, реєстрацію можуть відкрити повторно.

Тому тим, хто має право на участь, варто стежити за актуальною інформацією та не відкладати подання заявки. Розмір грошової допомоги для пенсіонерів та ВПО в Дніпропетровській області визначатиметься залежно від конкретних обставин.

Зокрема, передбачені такі суми:

10 800 грн можуть отримати біженці, які повернулися в Україну з-за кордону в період від трьох місяців до одного року тому.

можуть отримати біженці, які повернулися в Україну з-за кордону в період від трьох місяців до одного року тому. 12 300 грн передбачено для ВПО, які залишили місце проживання протягом останніх 45 днів.

Таку ж суму можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які були змушені переїхати через загрозу життю від 46 днів до шести місяців тому.

12 300 грн також передбачено для домогосподарств, які постраждали внаслідок обстрілів протягом останніх 45 днів.

також передбачено для домогосподарств, які постраждали внаслідок обстрілів протягом останніх 45 днів. Отже, максимальний розмір допомоги за цією програмою становить 12 300 грн.

Під час проходження реєстрації заявникам необхідно мати документи не лише на себе, а й на кожного члена домогосподарства, якщо допомога оформлюється на родину.

Потрібні:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дітей, якщо вони є в родині;

номер банківської картки або рахунку, на який можуть бути перераховані кошти;

документ, що підтверджує належність до вразливої категорії;

актуальний номер мобільного телефону.

Перед реєстрацією варто перевірити, чи всі документи є в наявності та чи містять вони актуальні дані.

Джерело: УВКБ ООН

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