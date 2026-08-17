Подорожчання продуктів у Миколаївській області найбільш відчутне за окремими позиціями.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області має різну динаміку залежно від категорії, повідомляє видання Politeka.net.

За останній місяць найбільше змінилася вартість курятини та маргарину, тоді як макаронні вироби додали в ціні менше гривні.

Станом на 16 серпня середня вартість 1 кг курячого стегна становить 129,67 грн. Найдорожче товар продають в Auchan — 154 грн. У Megamarket ціна складає 126 грн, а в Novus — 109 грн.

Для порівняння, середньомісячна вартість цього продукту в липні була на рівні 134,43 грн за кілограм. Протягом останніх чотирьох тижнів показник змінювався досить помітно.

13 липня середня ціна становила 117,33 грн. Уже 16 числа вона піднялася до 129 грн, а 23 липня досягла 147,33 грн. Наприкінці місяця показник знову знизився.

На початку серпня вартість коливалася в межах 127,50–140,67 грн. Із 7 серпня вона стабілізувалася на рівні 129,67 грн.

Кілограм макаронів пір'я нині в середньому коштує 35,65 грн. У Metro ціна становить 35,50 грн, а в Novus — 35,79 грн.

У липні середній показник був нижчим і складав 34,74 грн. Отже, за місяць різниця становить 0,95 грн.

На початку спостереження вартість трималася біля 34,70 грн. Наприкінці липня вона піднялася до 35,15 грн, а з 4 серпня — до 35,65 грн. Після цього суттєвих коливань не зафіксували.

Ще одна помітна зміна стосується маргарину «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5%. За упаковку вагою 250 грамів зараз у середньому потрібно заплатити 45,36 грн.

В Auchan продукт продають за 42,60 грн, у Novus — за 42,99 грн. Найвища ціна серед наведених магазинів — у Megamarket, де упаковка коштує 50,50 грн.

У липні середньомісячний показник становив 42,57 грн, тобто за розглянутий період продукт додав 6,67 грн.

Найпомітніше зростання відбулося ще в другій половині липня: після ціни 38,70 грн показник спочатку піднявся до 42,70 грн, а згодом — до 45,96 грн. Із 28 липня середня вартість закріпилася на рівні 45,36 грн.

Загалом ситуація на продовольчому ринку залишається неоднорідною. Подорожчання продуктів у Миколаївській області найбільш відчутне за окремими позиціями, тоді як інші товари змінюють ціну поступово.

При цьому кінцева сума покупки залежить від торговельної мережі, актуальних акцій та дати придбання. Тому різниця між найдорожчою і найдешевшою пропозицією на один і той самий товар може бути доволі суттєвою.

Джерело: Мінфін

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