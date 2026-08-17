Українців попережиди про нові графіки відключення світла, що заплановані на 18 та 19 серпня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 18 та 19 серпня триватимуть через планові та ремонтні роботи в електромережах, пише Politeka.net.

У Запоріжжі мешканців низки будинків попередили про планові графіки відключення світла на 18 та 19 серпня. Тимчасові знеструмлення пов’язані з проведенням ремонтних, профілактичних і технічних робіт на міських електромережах.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», 18.08.2026 року, з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово обмежать через ремонт електрообладнання. До графіка потрапили окремі будинки на таких вулицях:

Автоклубна (Виборзька): 12, 42, 60, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56, 54

Азовська: 1–9, 11, 2–10, 12, 14, 23–31, 31А, 24–34, 13–21, 14–22

Арктична: 38–58, 39–57

Архівна (Пушкіна): 4 (рбтаАВвідкл.), 5 (рбтаАВвідкл.)

Батарейна: 33, 37–41, 45, 56

Броньова: 29, 31–45, 34, 38, 40–52, 45, 47, 49, 49 а (оп.19), 51–69, 54–64, 70

Будівельна: 15, 17–25, 20–32, 1, 5–13, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 6–18

Вапняна: 2–6, 3, 7–11

Василя Вишиваного (Червонозаводська): 17–27, 20–30, 56

Вахтова: 1–11, 13, 12а, б, в, г, 13а, 15а, 15–21, 2–12, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Глєбова: 2, 4, 3–11, 4а, 6–20

Гнаровскої (Лісна): 3, 3а, 2–14

Гостинна: 10, 6, 8

Дизельна: 88

Дмитра Миргородського (Піонерська): 19–23, 20, 22, 25–41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38, 24, 30, 32, 38а, 40а, 40–82, 43–93, 93а

Добровольчих батальйонів: 2–18, 1–35, 20–24

Досягнень: 61, 68

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 337

Закарпатська: 1–15, 19, 21, 2а, 2–18

Захарія Махна (Першотравнева): 2б, 5, 7, 9–15

Західна: 1–13, 2–20

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Знаменська: 1–11, 2–18, 20

Зорепадна (Мануїльського): 13, 14–30, 30а, 15–49, 1A, 1–11, 2–12, 36, 38, 43а, 32, 32а

Зоряна (Муравйова): 1–5, 7, 2–20, 9–21

Ігора Сікорського: 276, 278–308, 312–320

Кам'яна: 23–29, 29А, 31, 33, 30–36, 38а, 40, 35–47, 42–56

Квіткова: 1–15, 19–25, 2–20

Київська: 1–35, 39, 41, 4–28, 32–50, 40, 41а, 43, 45, 52–68, 72–80

Княжа (Алапаєвська): 1–21, 21а, 2–20

Кобзарська (Островського): 1, 2а, 4, 5–21, 6–12, 16–28

Костя Гордієнка (Тушинської): 1, 1а, 9–13, 17, 2–10

Лижна: 59–79, 50–62

Лівобережна (Єнісейська): 10, 12, 14, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6А

Лікарська: 1, 2, 3–11, 4–12

Літня: 1а, 3, 9–13, 2 а (оп 34), 2–6

Макаренка: 13, 13А, 2, 3, 5, 7, 9, 4

Марини Дацило (Павленка): 8

Митрополита Шептицького (Белінського): 1–31, 35–45, 2–34, 40–50, 47–59, 61, 63, 65, 52–56, 58–80, 67, 69–95

Михайла Білинського (Пестеля): 1, 3–31, 16, 18, 2–10, 12, 14

Міцна: 20

Морфлотська: 2–12, 3, 30, 32

Музична: 2а

Новомиколаївська (Новомосковська): 109, 111а, 115б, 115в, 110, 114, 116, 115, 115/5, 117а, 116/3, 116/4, 116/5, 116в, 117–123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126–130, 130а, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 27, 28, 29с, 30, 32, 36, 38с, 40, 31, 33, 37, 39, 3а, 42, 44, 54, 45, 47с, 62, 63, 81, 81б, 64, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94, 95, 107, 98, 98а, 100, 102, 132, 138–142, 148, 150, 150а, 154, 133, 139, 143, 145, 153, 157, 161–167, 162, 4/2, 4, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 49, 53б, 55, 59, 61

Олександра Вишнівського (Політкаторжан): 53

Освітянська (Енгельса): 19–35, 35А, 37, 39, 39А, 20, 22–38, 23а, 40–52, 56, 58, 41, 43, 45–69

Осипенко (Осипенка): 1а, 1/2, 1, 3–29, 31

Остапа Вересая (Чернишевського): 1, 2, 2а, 4–10, 14–40, 42, 5–31

Пересопницька (Рилєєва): 7–13, 8–18

Поліклінична: 11–21, 2а, 4, 6, 9

Приватна (Красіна): 24–32, 33–53, 63, 4–22, 9, 11–29

Продольна: 1–15, 17а, 19, 21, 25–33, 2–18, 20–26, 28–34, 38–52, 54, 35–57, 54а, 56–62, 59

Репіна: 1–9, 4–14

Руставелі: 53а, 56

Рясна: 19, 2–8, 8б, 3–7, 8, 12а, 14, 9а, 13–31

Самарської паланки: 1–17, 10, 2–8, 12

Саперна: 1–13, 17, 2–18, 20–36, 21, 23/1, 23/5, 21г, 21д, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушинського)

Святогірська (Світлогірська): 1а

Сімейна (Урицького): 1–17, 2–20, 21–29, 19, 22–30, 30А

Сполуки (Можайська): 63, 65

Танкістів: 1а, 1–11, 2–20

Уманська: 19, 21

Федьковича: 3

Футбольна: 71–75, 68–92, 81–101, 77, 79, 79А, 88

Ялинкова (Крупської): 1–5, 13, 2

пр. Соборний: 70

пров. Ковальський: 2–10, 5–17

пров. Конотопський: 2–8, 1–7

пров. Мелітопольський: 1–11, 11A, 2–10

пров. Текстильний: 1–13, 4–14, 14, 16, 18, 20

пров. Туристський: 5

пров. Ягідний: 1–13, 4–14

19 серпня електроенергію відключатимуть з 09:00 до 17:00. Обмеження пов’язані з ремонтом електрообладнання та стосуватимуться окремих будинків за такими адресами:

Аматорська: 54, 56, 56А, 58, 60, 69, 61, 63, 65, 67

Володарська (Володарського): 65, 67, 69

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 24, 26–40, 42, 33–63

Єднання: 57, 59, 60, 62

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Ігора Сікорського: 46, 46а

Історична: 82, 84, 86, 88, 90

Козацької Чайки (Верхоянська): 16–32, 1а (2эт), 25, 27–31, гр.

Звонарева (оп 11)

Компресорна: 23, 25, 27, 31

Миколи Корищенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34

Молодіжна: 77, 79, 81, 83, 85, 87

Нагнибіди: 11 (9 пов) п.1,2, 11 (9 пов) п.3–5, 11 а (10 пов), 11б

Олени Пчілки (Крилова): 25, 27, 28–56

Павлокічкаська: 55, 57, 57А, 59, 61

Центральна: 1, 1а, 2, 4, 6 (2 пов), 3 (2 пов), 5 (2 пов), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 пов), 9 (4 пов)

пр. Соборний: 70

19 серпня роботи продовжаться. Цього дня електропостачання за окремою адресою буде обмежене з 08:00 до 18:00. Тимчасове знеструмлення запланували за адресами:

Депутатська: 73

Дачна: 2 (оп.11)

Дослідна станція: 1, 12–44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48–70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96.

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