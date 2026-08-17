Мешканцям Хмельницької області варто перевірити підтримку 4G у своєму телефоні та SIM-картці Київстару до 18 серпня.

З 18 серпня частині населених пунктів Хмельницької області оператор Київстар почне відмовлятися від технології 3G, замінюючи її сучаснішою мережею 4G, повідомляє видання Politeka.net.

Зміни стосуватимуться не всього регіону. Вони охоплять Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький та Кам’янець-Подільський. Також 3G вимкнуть у Хмельницькому та Шепетівському районах.

Інформацію про це надає сама компанія Київстар.

Припинення роботи старого стандарту не означає втрату мобільного зв’язку. Оператор перерозподіляє частоти, щоб збільшити можливості LTE-мережі. Надалі компанія також розвиватиме напрям 5G.

Що потрібно перевірити

Для користування мобільним інтернетом після переходу телефон і SIM-карта повинні підтримувати 4G/LTE.

Сумісність картки можна перевірити за допомогою комбінації *245*4#. Якщо SIM застаріла, її безкоштовно замінять на USIM у магазинах оператора. Номер, підключений пакет послуг та залишок коштів при цьому збережуться.

На смартфоні варто заздалегідь увімкнути автоматичний вибір мережі 2G/3G/4G або 5G. Для дзвінків рекомендують активувати VoLTE, якщо така функція доступна на пристрої.

Також користувачам радять встановити актуальні оновлення операційної системи.

За даними компанії, після попередніх етапів згортання 3G середня швидкість мобільного інтернету в модернізованих зонах збільшилася на 62%. Вивільнені частоти мають допомогти розширити пропускну здатність та підвищити швидкість LTE.

Отже, мешканцям Хмельницької області варто перевірити підтримку 4G у своєму телефоні та SIM-картці Київстару до 18 серпня.

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