Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что сегодня мы видим, что украинская экономика работает, инфляция падает, а ВВП растет, хотя в других сферах и есть проблемы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу отметить, что было сделано и хорошее. Во-первых, что сделало сегодняшнее правительство – мы не увидели поднятые налоги. Это так? Так. Это очень круто. Во-вторых, мы получили на социалку 240 миллиардов гривен. Это круто? Круто. Все защищенные статьи сегодня выплачиваются в обязательном порядке. То есть мы видим, что правительство для этого все делает», – рассказывает Георгий Биркадзе.

К тому же, напоминает эксперт, у нас была инфляция около 30%, но закончили мы год с инфляцией 4,5%. Золотовалютные запасы сегодня, добавляет он, – 38 миллиардов, рост экономики – 5%, рост ВВП – 5,5%. По его мнению, это очень крутой результат, еще и во времена полномасштабной войны с россией.

«Президент говорит о том, что мы увеличили наш ВПК в пять раз. А если послушать диванных экспертов, людей, вообще ничего не сделавших, кроме как молоть языком… Я считаю, что нужно называть вещи своими именами», - отмечает Георгий Биркадзе.

В частности, он вспоминает зерновое соглашение, скандал с Польшей, и признает, что тогда должен обязательно был быть ответственным министр по ВПК, также не отработавшие правоохранительные органы. По словам эксперта, это минус нашей страны, об этом нужно говорить, власти не все делают правильно, некоторые там действительно плохо работают.

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