Политологиня Александра Решмедилова объяснила, что, с одной стороны, за годы войны Украина действительно повзрослела, с другой – мы часто видим политический цинизм вместо реализма, и с этим нужно бороться.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Это плохо или нет – политический реализм? В данном конкретном случае. Ведь помните, что до полномасштабного нападения рф говорили, что Украина должна взрослеть, украинцы должны взрослеть, определиться в своем геополитическом приоритете, внутренних приоритетах, решить, что делать с олигархами. У нас был ряд домашних заданий, которые мы не могли выполнить 30 лет. А благодаря реализму этого года мы успешно многие эти задачи выполняем и на внешнем контуре, и на внутреннем», - рассуждает Алексей Буряченко.

По мнению гостьи программы, на самом деле очень тонкая, почти незаметная граница между политическим реализмом, политическим цинизмом, политической злобой и истощенностью. Как она объясняет, речь идет о том, когда приходит прозрение, рацио, все равно есть трезвая позиция, но потом ты читаешь, что пишут в соцсетях, и все выглядит совсем иначе.

По словам экспертки, нельзя сказать, что срез соцсетей объективен, но там есть своя микрофлора и она достаточно агрессивна, потому что все раздражены, все хотят предложить свои альтернативные рецепты решения. И тут, констатирует она, начинается политика, политиканство, кто-то это подхватывает, растиражирует, или начинают впрыскивать определенные месседжи, идеи, которые находят себе там благодатную среду.

«В общем я хочу, чтобы политический реализм, если мы его фиксируем как взросление, не превратился в цинизм, чтобы не нивелировали цену человеческой жизни, достижения, которые есть, видели не только негатив, но и вспоминали, что его можно нейтрализовать позитивом, и не говорили о том, что нам все все виноваты, потому что будет это раздражение, истощение будет переходить в инфантилизм», - заключает Александра Решмедилова.

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