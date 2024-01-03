Философ и историк Сергей Чаплыгин сообщил, что христианство формирует нравственную систему для всего человечества.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Десять Заповедей дали Моисею для внутреннего использования, но они же перешли в христианство, они присутствуют в христианстве. Почему этот религиозный сборник назывался «Ветхий Завет»? Ибо это старое, то, что было прописано законами и пророками. И когда уже приходит Христос, появляется «Новый Завет», уже отвергается «Ветхий Завет»», - сообщил Сергей Чаплыгин.

По словам философа, эти Десять Заповедей эти нормы, которые были прописаны, они остаются, они используются. В то же время, как отметил Сергей Чаплыгин, христианство универсально, эту религию может принять каждый человек, и каждый человек может выйти с христианства.

«То есть открываются какие-то моральные нормы, формируется новая этическая система уже для всего человечества», - заявил Сергей Чаплыгин.

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