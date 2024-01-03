Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Десять Заповедей дали Моисею для внутреннего использования, но они же перешли в христианство, они присутствуют в христианстве. Почему этот религиозный сборник назывался «Ветхий Завет»? Ибо это старое, то, что было прописано законами и пророками. И когда уже приходит Христос, появляется «Новый Завет», уже отвергается «Ветхий Завет»», - сообщил Сергей Чаплыгин.
По словам философа, эти Десять Заповедей эти нормы, которые были прописаны, они остаются, они используются. В то же время, как отметил Сергей Чаплыгин, христианство универсально, эту религию может принять каждый человек, и каждый человек может выйти с христианства.
«То есть открываются какие-то моральные нормы, формируется новая этическая система уже для всего человечества», - заявил Сергей Чаплыгин.
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