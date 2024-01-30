Политическая и экономическая обозревательница Светлана Кушнир рассказала, как в Украине сработала децентрализация и какой старт она дала для регионов, местного самоуправления и общин.

Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«С 2012 года я активно работала по регионам, и это не только моя Родина, Харьковщина, но и Днепропетровщина, и Виннитчина, и Черниговщина, и очень многие другие области, Полтавщина. С тех пор у меня есть определенная формула. В любых случаях, какие бы ни были политические пертурбации, течения, одни приходят, другие отходят, цементирует и удерживает это государство местное самоуправление. Это та стяжка, и основа, и платформа, с которой все начинается», - рассказывает Светлана Кушнир.

В частности, отмечает она, это потому, что на уровне местного самоуправления всегда велика легитимность, ведь мэра или сельского голову можно увидеть на улице, схватить за пиджак и решить определенные вопросы.

Как подчеркивает эксперт, два уровня реформы децентрализации, которые у нас прошли, это головокружительное перераспределение ресурсов. В частности, объясняет гостья программы, регионы и местные общины начали понимать, что у них есть средства, раньше они вымывались наверх, а теперь остаются, а дальше вопрос только в том, насколько эти общины и их руководители готовы учиться приносить новые проекты и развиваться.

«Вопрос в том, что это мотивирует местное общество работать по белому, привлекать инвесторов и искать средства. Потому что умные люди сели и на калькуляторе посчитали: если община начинает сама искать эти средства, она меньше зависит от центрального бюджета, ведь не просит у них средств, а если бы дать хоть какую-то часть этого налога на местные общины, то пропорционально они начнут увеличивать поступление и в государственный, и в региональный, и в субрегиональный (ред. – бюджет). То есть на самом деле переход этих полномочий на места совершил огромный скачок на местном уровне», - объяснил Алексей Буряченко.

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