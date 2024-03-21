По запросу Центра кардиологии и кардиохирургии Фонд Вадима Столара передал медикам необходимую диагностическую аппаратуру и другое оборудование. Об этом говорится в сюжете Новости. Live.

Мы постоянно получаем запросы о помощи от украинцев в разных уголках страны, от военных на передовой, от врачей, которые спасают жизнь – и всегда стараемся оперативно на них реагировать. На этот раз в ответ на запрос Центра кардиологии и кардиохирургии передали медикам диагностическое оборудование”, – отметила Наталья Приходько , волонтер Фонда.

Среди переданного – сложные диагностические системы, а именно ультразвуковая система Aplio 500 и ультразвуковая система CX50 с набором необходимых датчиков. Также на нужды пациентов медучреждения Фонд закупил 10 смарттелевизоров и 13 многофункциональных устройств.

“Наш Центр проводит очень большое количество операций и малоинвазивных интервенционных вмешательств на сердце и сосудах пациентов. Ежегодно мы консультируем 25 тысяч больных кардиологического профиля, проводим открытые операции на сердце почти у 2 тысяч человек. Всё это требует много высокоспециализированной аппаратуры. Мы очень благодарны Фонду Вадима Столара за возможность получить такую ​​высококлассную аппаратуру, которая улучшит уровень диагностики и медицинской помощи всем нашим пациентам”, – заявил сотрудник Центра, врач-кардиолог Евгений Марушко.

«Наш Фонд с 2020 года плодотворно сотрудничает с медицинскими учреждениями. На протяжении пандемии мы оказывали системную поддержку больницам по всей Украине. Масштабное российское вторжение побудило нас расширить деятельность, однако помощь медикам остается среди важных направлений», – сказал основатель Фонда Вадим Столар .











