Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россию тоже переоценивать не надо, их гиперзвуковые ракеты часто не соответствуют заявленным показателям и не выполняют задачи.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я говорил о том, что, вероятно, арестуют кого-то из разработчиков и этой ракеты (ред. – «Циркон»), как было с «Кинжалами», поскольку, как оказалось, эта ракета не летит с заявленной скоростью. То есть она не летит этих 8-10 махов, как рассказывали, пугали, далеко не все с ней так хорошо, и эксперименты она не проходит, что трижды ее сбивал Patriot. И, конечно, за это придется отвечать, потому что обманывают всех в россии и обманывают путина в частности с этими показателями», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как он отмечает, россияне с 2011 года занимались ракетной программой по этим «Цирконам», потратили десятки миллиардов долларов на то, чтобы провести сотни неудачных испытаний, пока наконец запустили ее, приняли на вооружение с мыслью о том, что она пробьет многоэшелонированное ПВО вокруг Киева, все напугаются и скоро будут склонять Украину к переговорам. Тем не менее, констатирует эксперт, что-то идет не так, раз в россии еще одного ученого, занимавшегося разработкой гиперзвуковых ракет, обвинили в госизмене, это 76-летний Александр Куранов.

«Это уже как минимум 12-й ученый, разработчик как раз гиперзвуковых ракет, арестованный в россии. Это за «Кинжалы», а теперь будут и за «Цирконы». И, кстати, вот это тоже картинка того, о чем я говорю постоянно: нельзя недооценивать врага, но и не нужно переоценивать», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Сидельников заявил, что пока ни один регион рф не может противостоять кремлю, поэтому сначала падение путина, а потом – распад россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал теракт в «Крокусе» на территории рф и объяснил, как их спецслужбы это все проспали.