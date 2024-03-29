Композиторка Алла Загайкевич рассказала, как вообще пишется киномузыка и, в частности, к фильмам Олеся Санина «Мамай» и «Довбуш», с которыми она работала.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Мне очень нравится киномузыка тем, что это какая-то совсем другая жизнь. То есть это действительно очень командная история. Пока не почувствуешь, как дышит оператор, режиссер, каждый актер, ничего не будет. Я себя даже там чувствую не столько композитором, сколько исполнителем. Вместе со всеми я сижу в оркестре и пилю на своей скрипочке, что-то такое», – рассказывает Алла Загайкевич.

По словам гостьи программы, музыка, которую она пишет вне кино, совсем другая, там даже не узнать, что это тот же композитор, и это ей очень нравится, потому что оно совсем отличается от того, что ты делаешь в обычной жизни.

Кроме того, что киномузыка – это очень командная работа, отмечает композиторка, это же довольно долгая работа, киномузыка пишется абсолютно все время, и она постоянно переписывается. В частности, рассказывает она, во время работы над фильмом «Мамай» было много исправлений, которые касались определенных драматургических точек, а над «Довбушем» работа длилась вообще три года.

«Здесь очень много версий поэтических таких, очень абстрактных, которые были похожи больше всего на «Мамай», то есть только фольклор и электроника, условно говоря. Потом мы видим, что все это размывается, оно не работает, что-то мы делаем иначе, какие-то перемонтажи. И, наконец, на финальной стадии «Довбуша» решили сделать с моими темами совершенно неожиданную аранжировку. Не только с моими, и с народными тоже», – объясняет Алла Загайкевич.

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