У трагедий мирового масштаба всегда есть свои летописцы, о них рассказывают журналисты, историки, писатели. Иногда это сотни и даже тысячи томов. Но нет ничего, что сильнее влияет на умы и сердца читателей, чем свидетельство очевидцев. Небольшой альбом, который сделала своим дневником 13-летняя девочка Анна Франк, скрывавшаяся от окупантов в тайнике за стеной дома в Амстердаме, рассказал об ужасах нацизма больше, чем исследование сотен историков. Недаром за этим дневником уже многие десятилетия снимают фильмы, ставят представления, пишут романы.

Наверное, такая же судьба ждет и книгу "Истории сильных", созданную благодаря благотворительному фонду Вадима Столара, книгу, в которой волонтеры фонда собрали вместе истории, рассказанные людьми, переживающими самую страшную войну в истории после второй мировой, войну, вызванную полномасштабным нападением на Украину агрессора, которого народ назвал по аналогии с фашистами, рашистами.

Как рассказала представитель Фонда Наталья Приходько на состоявшейся в Буче презентации книги, идея книги, состоящей из документальных свидетельств украинцев, переживших рашистские бомбардировки, обстрелы, оккупацию и депортацию, родилась у них в апреле 2022-го года. Тогда оказалось, что украинцам, которые обращались в Фонд за помощью, кроме прочего, нужно было еще и выговориться, поделиться своими историями, пережитыми ими ужасами войны и оккупации, рассказать не только о себе, но и о своих близких и друзьях, кто уже ничего рассказать не сможет, потому что погиб под бомбами, пропал без вести или до сих пор находится в плену.

Когда в Фонде рассказали о своем проекте, они нашли отклик по всей Украине. О пережитом рассказывали простые украинцы, пережившие ужас войны в Буче и Ирпене, Бородянке и Олешках, Харькове и Херсоне, Мариуполе и Чернобаевке. Часто эти ужасы были такими, каких не придумает ни один писатель. Как рассказала один из 63 рассказчиков и рассказчик этой книги, жительница Мариуполя Анна, когда она с маленьким сыном после особого страшного обстрела, от которого нельзя было спрятаться даже в подвале дома, где они прятались, выбралась на улицу, то увидела, что взрывы были такими сильными, что выбросили из земли трупы погибших от предыдущих обстрелов людей, похороненных здесь несколько дней назад.

Такие картины или переживания, оставшиеся в памяти навсегда, которые мог увидеть или пережить только переживший это в реальности, есть в каждой из рассказанных в книге историй. Как рассказал один из членов Фонда, создавая эту книгу, они, среди прочего, понимали, что она станет одним из веских свидетельств обвинения на предстоящем международном суде над агрессором, который состоится после нашей победы.

Но по мере сбора и литературной обработки услышанных историй стало понятно и другое, благодаря чему книгу назвали "Истории сильных", - что людей, которые рассказали свои истории, пережитое не сломило, что это истории о сильных украинцах и сильной стране. Это, в частности, считают в Фонде важно, когда книгу начнут презентовать в Европе - Польше, Франции, Германии, прибалтийских и других странах. (Кроме 500 экземпляров, вышедших на украинском языке, напечатано 500 на английском, запланированы тиражи и на других языках).

Народы и правительства, которые оружием и всем другим помогают Украине противостоять полномасштабной российской агрессии, должны понимать, что они помогают сильным, тем, кто хоть и испытал последствия агрессии, в итоге окажется победителем над агрессором.

Книга специально, рассказывают сотрудники Фонда, изданная в таком формате, что ее не поставишь на полку среди других книг. Она должна лежать на виду и быть весомым (во всех смыслах этого слова) напоминанием о том, что война, в которой Украина обязательно победит, еще не окончена.

Созданная благодаря Фонду Вадима Столара книга "Истории сильных" и собранные в ней истории украинцев - это не только свидетельство во веки, как упомянутый выше дневник Анны Франк, но и руководство к действию в борьбе против агрессора. И если "Дневник Анны Франк" был опубликован после ее смерти. "Истории сильных" - это истории украинцев, которые не только выжили в ужасах войны, но еще внесут свой вклад в нашу Победу.