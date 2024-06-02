Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить сочные митболы в томатном соусе с сыром.
"Очень простой, но одновременно невероятно вкусный рецепт! Готовить очень быстро! Результат невероятный! Попробуйте обязательно!", - подчеркнула кулинар.
Для приготовления мясных шариков нам понадобятся следующие ингредиенты:
- фарш мясной (Татьяна Юшина взяла телячий) - 1 кг
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- белый хлеб - 2 кусочка (замачиваем в молоке)
- соль и любимые специи для котлет
Для томатного соуса берем:
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- томаты в собственном соке - 2 банки
- базилик – несколько веточек
- соль и прованские травы
Также для этого рецепта нам понадобится 200 г твердого сыра.
Сначала кулинар готовит томатный соус. Для этого мелко нарезаем лук и чеснок.
В глубоком сотейнике на растительном масле обжариваем лук с чесноком. Далее добавляем томаты в собственном соке, листики базилика, соль и прованские травы. Тушим все вместе примерно 15 минут – и соус готов.
Чтобы приготовить митболы, в мясной фарш добавляем измельченный лук и чеснок, замоченный в молоке белый хлей, соль, специи и перемешиваем до однородности. Формируем из фарша митболы круглой формы.
Томатный соус выкладываем на дно формы для запекания. На соус выкладываем митболы в один слой, а сверху на каждый шарик выкладываем тертый сыр.
Запекаем митболы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Подавать их Татьяна Юшина советует с картофельным пюре любой кашей.
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