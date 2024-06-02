Мясные шарики в томатном соусе станут идеальным дополнением к любому гарниру, они очень просто и быстро готовятся и получаются невероятно вкусными.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить сочные митболы в томатном соусе с сыром.

"Очень простой, но одновременно невероятно вкусный рецепт! Готовить очень быстро! Результат невероятный! Попробуйте обязательно!", - подчеркнула кулинар.

Для приготовления мясных шариков нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш мясной (Татьяна Юшина взяла телячий) - 1 кг

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

белый хлеб - 2 кусочка (замачиваем в молоке)

соль и любимые специи для котлет

Для томатного соуса берем:

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

томаты в собственном соке - 2 банки

базилик – несколько веточек

соль и прованские травы

Также для этого рецепта нам понадобится 200 г твердого сыра.

Сначала кулинар готовит томатный соус. Для этого мелко нарезаем лук и чеснок.

В глубоком сотейнике на растительном масле обжариваем лук с чесноком. Далее добавляем томаты в собственном соке, листики базилика, соль и прованские травы. Тушим все вместе примерно 15 минут – и соус готов.

Чтобы приготовить митболы, в мясной фарш добавляем измельченный лук и чеснок, замоченный в молоке белый хлей, соль, специи и перемешиваем до однородности. Формируем из фарша митболы круглой формы.

Томатный соус выкладываем на дно формы для запекания. На соус выкладываем митболы в один слой, а сверху на каждый шарик выкладываем тертый сыр.

Запекаем митболы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Подавать их Татьяна Юшина советует с картофельным пюре любой кашей.

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