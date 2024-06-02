Рулет просто подавать к столу, поэтому его можно готовить даже на завтрак или обед, однако следует учитывать, что в блюде есть чеснок.

Такой рулет просто сделать даже утром, он хорошо подходит для любителей крабовых палочек, делится автор блога «Mariiam_foodblog».

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Отварные яйца – 2 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Крабовые палочки – 200 г.

Чеснок – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Приготовление:

Отварные яйца очистите и натрите на мелкой терке. Плавленые сырки также натрите на мелкой терке. Чтобы сырки было легче тереть, можно их предварительно немного подморозить в морозильнике.

Крабовые палочки мелко нарежьте. Чеснок очистите и пропустите через пресс или натрите на мелкой терке. В миске смешайте натертые яйца, плавленые сырки, нарезанные крабовые палочки и чеснок.

Добавьте майонез по вкусу и хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Майонез добавляйте постепенно, чтобы начинка не получилась слишком жидкой.

Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите подготовленную начинку по всей поверхности лаваша, оставляя небольшие отступы от краев, чтобы начинка не вылезала при сворачивании.

Аккуратно сверните лаваш с начинкой в плотный рулет. Следите, чтобы рулет был равномерно свернут и не разворачивался. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1-2 часа. Это позволит рулету пропитаться и немного уплотниться, что облегчит его нарезку.

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