Бельгійські вафлі готуються швидко і стають ще смачнішими, якщо додати гарбузове пюре та ароматні спеції – хрумкі зовні та пухкі всередині.

Рецепт млинців на заварному тісті ми вже публікували — а бельгійські вафлі готуються трохи інакше, хоча теж швидко і без складних інгредієнтів.

Бельгійські вафлі відрізняються від звичайних глибшими та більшими секціями, завдяки чому вони виходять пухкими всередині та хрумкими зовні. У цьому рецепті класичне тісто для вафель доповнили гарбузовим пюре та теплими спеціями — кориця, мускатний горіх, імбир, гвоздика й душистий перець. Вийшли ароматні бельгійські вафлі з насиченим смаком, які готуються буквально за 15 хвилин і чудово підходять на осінній чи зимовий сніданок.

Інгредієнти для бельгійських вафель

яйця — 2 шт.;

цукор — 3 ст. ложки;

гарбузове пюре — 240 мл (1 склянка);

молоко (бажано цільне) — 240 мл (1 склянка);

ванільний екстракт — 1 ч. ложка;

борошно пшеничне — приблизно 180 г (1,5 склянки);

розпушувач тіста — 1 ст. ложка;

гарбузові спеції (суміш кориці, мускатного горіха, імбиру, гвоздики й душистого перцю) — 1 ч. ложка;

кориця мелена — ½ ч. ложки;

сіль — ¼ ч. ложки;

масло вершкове несолоне розтоплене — приблизно 85 г (6 ст. ложок);

олія або антипригарний спрей — для змащення вафельниці.

З цієї кількості інгредієнтів вийде близько 8 вафель.

Як приготувати бельгійські вафлі: покроково

Розігрійте вафельницю відповідно до інструкції виробника — це ключовий момент, який визначає, чи вийдуть бельгійські вафлі хрумкими зовні і пухкими всередині.

У великій мисці збийте яйця з цукром до однорідності. Додайте гарбузове пюре, молоко та ванільний екстракт і ще раз добре перемішайте.

В іншій мисці з'єднайте борошно, розпушувач, гарбузові спеції, корицю та сіль.

Всипте сухі інгредієнти до вологих і перемішуйте лише до зволоження, без надмірного вимішування. Додайте розтоплене масло і перемішайте до з'єднання — тісто вийде трохи грудкуватим, і це нормально.

Якщо секції вафельниці не мають антипригарного покриття, змастіть їх олією або спреєм.

Ковшиком налийте приблизно 80 мл тіста в центр кожної секції (для бельгійської вафельниці з глибшими секціями тіста знадобиться більше, ніж для класичної). Випікайте до золотистого кольору й хрумкої скоринки — приблизно 3-4 хвилини. Повторіть із рештою тіста.

Подавайте бельгійські вафлі гарячими, з кленовим сиропом, медовим маслом, підсмаженими горіхами пекан чи збитими вершками — до них також добре підходять скибочки яблука з корицею. Готові вафлі можна зберігати в холодильнику до 3 днів у щільно закритому контейнері, а в морозильній камері — до 2 місяців; перед подачею їх достатньо розігріти в тостері чи духовці.

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