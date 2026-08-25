Графіки відключення світла у Харківській області 26 та 27 серпня стосуються Люботинської громади. Енергетики проведуть планові роботи на електромережах, тож частина вулиць залишиться без світла з ранку до вечора.

Графіки відключення світла у Харківській області 26 та 27 серпня опублікували для мешканців Люботинської громади.

Як повідомляє офіційний сайт Люботинської міської територіальної громади, електроенергію вимикатимуть з 09:00 до 17:00.

У вівторок, 26 серпня, знеструмлення розпочнуться о 09:00 і триватимуть до 17:00. Без світла залишаться десятки вулиць у Люботині — зокрема Олімпійська, Транспортна, Індустріальна, Історична, Підгірна, Полтавський Шлях, Слобожанська, Люботинська, Покровська, Бурштинова та Медова.

Цього ж дня вимкнення зачеплять і села громади — Коваленки, Нестеренки, Санжари, а також селище Манченки. Там електроенергії не буде на окремих будинках вулиць Олімпійської, Люботинської, Полтавського шляху, Станційної та Радіорелейної.

У середу, 27 серпня, графіки знеструмлень охоплять іншу частину Люботина. З 09:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Скіфській, Миру, Травневій, Чкалова, Василя Данилевського, Леся Курбаса, Підгірній, Партизанській та Богдана Свіда.

Що радять мешканцям

Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може зміститися залежно від складності робіт. Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й повербанки, а також вимкнути з розеток чутливу до перепадів напруги техніку.

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