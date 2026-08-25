Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 26 серпня по 1 вересня показує стрімкий перепад температур: від +21° до +29° удень, а наприкінці тижня додасться і потепління вночі. Синоптики Гідрометцентру прогнозують два дні з опадами та поступове зростання спеки до кінця періоду.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже фіксував стрімку зміну температур, а новий тиждень у Дніпропетровській області продовжує цю тенденцію: перепад між найтеплішим і найпрохолоднішим днем сягне 8°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +21° до +29°.

У середу, 26 серпня, повітря вдень прогріється до +27°, а вночі опуститься до +17°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, максимальна температура помітно знизиться — до +21° удень, вночі залишиться +17°. Небо вкриють хмари, і синоптики прогнозують можливі опади.

У п'ятницю, 28 серпня, стовпчики термометрів підвищаться лише до +22° вдень, вночі — до +16°. Хмарність з проясненнями збережеться, а опади також можливі.

У суботу, 29 серпня, погода почне змінюватися на краще: повітря прогріється до +28° удень, вночі — до +16°. Небо стане малохмарним, без опадів.

У неділю, 30 серпня, температура утримається на позначці +28° вдень і +16° вночі. Хмарність з проясненнями, опадів не прогнозується.

У понеділок, 31 серпня, повітря прогріється до максимальних за тиждень +29° вдень, а вночі потеплішає до +20°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, температура утримається на позначці +29° вдень та +20° вночі. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 31 серпня, з температурою +29°, а найпрохолоднішим — четвер, 27 серпня, коли повітря прогріється лише до +21°. Загальний перепад температур за тиждень становить 8°. Опади синоптики прогнозують у четвер, 27 серпня, та п'ятницю, 28 серпня, решту днів тиждень буде без дощів.

У дощові дні, 27 та 28 серпня, варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі через можливе слизьке покриття. У теплі дні наприкінці тижня, коли повітря прогріється до +28-29°, синоптики рекомендують пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця.

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