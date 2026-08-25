Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області торкнеться абонентів водоканалу — з 1 жовтня 2026 року запроваджується щомісячна абонентська плата за обслуговування.

Тарифи на комунальні послуги в Івано-Франківську знову зростають — комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» запроваджує щомісячну абонентську плату за обслуговування з 1 жовтня 2026 року.

Як повідомляє КП «Івано-Франківськводоекотехпром», рішення ухвалене наказом по підприємству від 14 серпня 2026 року №75-01/151 на виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанов Кабміну №690 і №808. Нововведення стосується всіх абонентів, які отримують послуги централізованого водопостачання та водовідведення за індивідуальними договорами.

Розмір щомісячної плати залежить від наявності вузла комерційного обліку. Для споживачів зі встановленим лічильником абонплата становитиме 22,80 грн за водопостачання та 21,60 грн за водовідведення — разом 44,40 грн з ПДВ. Для абонентів без лічильників тариф трохи нижчий: 21,60 грн за кожну послугу, сумарно 43,20 грн з ПДВ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області не виходить за граничні межі, встановлені урядом. Як зазначають у водоканалі, максимально дозволений розмір абонентської плати становить 47,19 грн окремо за кожною комунальною послугою — тобто затверджені суми майже вдвічі нижчі за граничний поріг.

Що таке абонентська плата і чому її запроваджують

Абонентська плата — це окремий платіж за обслуговування, який не входить до вартості спожитих кубометрів води. Вона покриває витрати водоканалу на ведення обліку споживачів, оформлення платіжних документів, обслуговування договорів та роботу контакт-центру. З 1 жовтня ця сума додаватиметься до щомісячної платіжки кожного абонента окремим рядком.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківську: мешканців міста попередили, за що доведеться платити більше.