Ветерани, які через війну втратили можливість користуватися власним житлом, можуть щомісяця отримувати від держави компенсацію за оренду. Максимальна сума у 2026 році становить 6656 гривень на місяць.

Компенсація за пошкоджене житло — не єдина форма державної підтримки українців, які через війну залишилися без даху над головою. Ветерани, які втратили можливість користуватися власним житлом, можуть щомісяця отримувати від держави компенсацію вартості оренди — до 6656 гривень на місяць. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

У 2026 році програма діє на підставі постанови Кабінету міністрів № 252. Її умови розширили, зокрема для ветеранів, чиє житло стало недоступним через російську агресію.

Хто може отримати компенсацію

Право на виплату мають ветерани та ветеранки, які після звільнення зі служби отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не можуть користуватися власним житлом.

Програма поширюється і на тих, хто ще не встиг оформити статус після звільнення. Йдеться про захисників і захисниць, які проходили службу та брали участь у бойових діях, але на момент звернення ще не отримали посвідчення УБД або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Окрема категорія — звільнені з російського полону, якщо їхнє житло знищене, пошкоджене або перебуває на тимчасово окупованій території, тож вони не можуть у ньому жити.

У яких випадках допомагають з орендою

Компенсація передбачена, коли людина через війну втратила можливість користуватися власним житлом. Це може бути будинок або квартира, які знищені, пошкоджені або розташовані на території бойових дій чи на тимчасово окупованій території.

Допомогу також можуть надавати у разі вимушеного переїзду — зокрема на період лікування, реабілітації або відновлення після служби.

Скільки виплачують

Розмір компенсації залежить від населеного пункту, де ветеран орендує житло:

Київ, Дніпро, Львів та Одеса — 6656 гривень на місяць;

обласні центри — 4992 гривні;

інші населені пункти — 3328 гривень.

Сума прив'язана до прожиткового мінімуму, тож може змінюватися після його перегляду. Якщо оренда коштує дорожче за встановлену суму, різницю ветеран доплачує самостійно. Якщо житло орендують на строк, менший за повний місяць, компенсацію рахують пропорційно до кількості днів проживання.

Як оформити виплату

Заяву подають за місцем орендованого житла. Передбачено два основні варіанти:

звернутися до структурного підрозділу місцевого органу, що відповідає за політику щодо ветеранів;

подати документи через ЦНАП.

Документи також можна надіслати поштою. Фахівці місцевого підрозділу допомагають перевірити документи та, за потреби, оформити звернення.

Виплату щомісяця перераховують на банківський рахунок у форматі IBAN. Компенсацію призначають на строк дії договору оренди, але в межах строку, передбаченого програмою.

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