Графіки відключення світла у Полтавській області 26 та 27 серпня передбачають планові знеструмлення у понад 20 населених пунктах Новосанжарської громади. Енергетики проводитимуть капітальні ремонти та технічне обслуговування мереж із 08:00 до 17:00–18:00.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 та 27 серпня передбачають масштабні планові роботи в електромережах Новосанжарської громади — без світла залишаться жителі понад двох десятків сіл. Як повідомляє офіційний сайт Новосанжарської міської територіальної громади, знеструмлення пов'язані з виконанням капітальних ремонтів, технічним обслуговуванням мереж та розчищенням трас повітряних ліній.

У вівторок, 26 серпня, ремонтні бригади працюватимуть із 08:00 до 17:00 (на окремих ділянках — до 18:00). Під відключення потраплять села Дубина, Клюсівка, Ємцева Долина, Козуби, Лахни, Малий Кобелячок, Шовкопляси, Судівка, Забрідки, Балівка, Вісичі, Ганжі, Кунцеве, Собківка та Старі Санжари. У Великих Солонцях та на частині вулиць Клюсівки й Забрідок роботи триватимуть до 18:00.

У середу, 27 серпня, графіки відключення світла у Полтавській області охоплять ще ширший перелік населених пунктів. З 08:00 до 17:00 електроенергію вимикатимуть у Судівці, Клюсівці, Богданівці, Варварівці, Великому Болоті, Кустоловому, Малих Солонцях, Дубині, Бондурах, Бридунах, Вісичах, Дмитренках, Полузір'ї, Забрідках, Зачепилівці та Малому Кобелячку. Крім того, планові роботи торкнуться смт Нові Санжари (вулиці Маджарянська та провулок Курортний) і навіть однієї адреси в Полтаві — вулиця Олеся Гончара, 19а.

До 18:00 27 серпня триватимуть роботи у Великих Солонцях, Клюсівці (вулиці Живилівська, Перемоги, Ювілейна та прилеглі провулки) і Забрідках (вулиці Берегова, Весела, Заїжджа, Озерна, Садова, Польова). Причинами відключень в обидва дні є капітальний ремонт за річною програмою ОСР, виконання інвестиційної програми, технічне обслуговування електромереж та розчищення трас повітряних ліній.

Що робити мешканцям під час планових відключень

Енергетики рекомендують заздалегідь подбати про зарядку мобільних телефонів, павербанків та інших необхідних пристроїв. Власникам електрозалежного медичного обладнання варто завчасно спланувати альтернативне живлення. Уточнити інформацію щодо конкретних адрес можна на офіційному сайті Новосанжарської громади або за телефонами контакт-центру оператора системи розподілу.

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