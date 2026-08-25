Графіки відключення світла в Одеській області 26 та 27 серпня оприлюднили одразу кілька громад: через профілактичні роботи «ДТЕК Одеські електромережі» тимчасово вимикатимуть електроенергію в селах і містах регіону.

Графіки відключень в Одеській області цього тижня знову розширилися — енергетики проводять профілактичні роботи одразу в кількох громадах регіону.

Як повідомляє Великобуялицька сільська рада, 26 серпня без світла залишиться село Великий Буялик Березівського району.

Там знеструмлення заплановане з 09:00 до 19:00. Під нього потраплять житлові будинки на вулицях Болгарська, Перша, Успенська та Христо Ботева. Зокрема, на Болгарській відключать будинки з 1 по 34, на Успенській — з 5 по 33, а на вулиці Христо Ботева — понад два десятки адрес.

Де ще вимикатимуть світло 26 серпня

Профілактичні роботи проведуть також у місті Південне Одеського району. Як повідомили в Південнівській міській територіальній громаді, 26 серпня з 08:00 до 19:00 електроенергії не буде за трьома адресами: вулиця Заводська, 3–1/2, вулиця Іванова, 24 та шосе Старомиколаївське, 8.

За додатковою інформацією мешканцям радять звертатися до кол-центру «ДТЕК Одеські електромережі» за номером +38 (066) 750 90 90.

Куяльницька громада: перелік сіл

Окремо про профілактичні роботи попередила Куяльницька сільська територіальна громада. Графіки відключення світла в Одеській області 26 та 27 серпня тут охоплюють села Гонората, Глибочок, Качурівка, Мардарівка, Нестоїта, Новоселівка, Стара Кульна, Станіславка, Новий Мир, Вишневе, Велика Кіндратівка, Оброчне, Федорівка, Ставки, Вестерничани, Петрівка та селище Чубівка.

Роботи виконує АТ «ДТЕК Одеські електромережі» з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Для жителів сіл Гонората та Глибочок відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 20:00.

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