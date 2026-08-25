Графіки відключення світла у Чернігівській області 26 та 27 серпня оприлюднили в Остерській громаді — планові ремонтні роботи на обладнанні підстанції залишать без електрики мешканців Остра та села Жуківщина.

Графіки відключення світла у Чернігівській області продовжують діяти і цього тижня — енергетики оприлюднили нові адреси планових знеструмлень на 26 та 27 серпня в Остерській громаді.

Як повідомляє офіційний сайт Остерської міської територіальної громади, відключення електроенергії пов'язані з виконанням ремонтних робіт на обладнанні підстанції.

У вівторок, 26 серпня, з 09:00 до 18:00 без світла залишаться мешканці міста Остер та села Жуківщина. Графіки відключення світла у Чернігівській області 26 та 27 серпня передбачають знеструмлення одразу за кількома групами адрес.

У Жуківщині знеструмлять вулицю О. Бригинця — будинки №2–45, зокрема 10А, 15А, 16А, 30А, 30Б, 38А, 39А, 40А, 41А, 41Б та 51А.

В Острі під планове відключення потрапляють одразу дві групи адрес. Перша: вулиця А.О. Грановського (будинки №73, 75, 77, 79, 89, 91, 95, 97, 99), вулиця Незалежності (№31), а також вулиця Озерна — будинки №1–12, 1А, 1Б, 1Г, 27, 29, 31А, 35, 7А та 9А.

Друга група адрес в Острі охоплює значно більшу територію. Знеструмлення торкнуться вулиці Беца (№1, 3, 5, 6, 8), вулиці Будівельників (№29–54, включаючи 33Б, 43А), вулиці Б. Хмельницького (№3–48, зокрема 5А, 19Б, 48А), вулиці Зайцева (№49А), вулиці Олега Васюка (№1–28) та вулиці Шевченка (№33–68, у тому числі 35А, 45А).

Також світла не буде на вулиці Ярослава Мудрого — тут під відключення потрапляють будинки №16–68А, включно з 54А та 68А.

Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може зміщуватися залежно від складності ремонтних робіт. Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води, якщо вона подається за допомогою електронасосів.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 серпня: де українці на тривалий час залишаться без електроенергії.

Також Politeka повідомляла, світла не буде 11 годин поспіль: де у Чернігівській області запланували тривалі графіки відключення світла на 20 серпня.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Чернігівській області на 19 серпня: де знеструмлення триватиме до самого вечора.