Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 26 серпня по 1 вересня обіцяє мінливу погоду: перші дні тижня пройдуть під можливими опадами, а максимум прогріє повітря до +28° у вівторок, 1 вересня.

Cиноптики вже попереджали про негоду на Одещині напередодні, і новий тиждень також розпочнеться з мінливої погоди. З 26 серпня по 1 вересня в Одеській області очікують хмарність з проясненнями та можливі опади у перші дні, а ближче до вихідних - стабілізацію погоди без дощів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області протягом тижня коливатиметься від +24° до +28°, а нічна - від +18° до +23°.

У середу, 26 серпня, повітря вдень прогріється до +25°, а вночі опуститься до +22°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 27 серпня, температура вдень триматиметься на позначці +24° - це найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується +21°. Хмарність мінлива, також можливі опади.

У п'ятницю, 28 серпня, стовпчики термометрів вдень покажуть +24°, а вночі опустяться до +18°. Небо буде малохмарним, проте синоптики не виключають опадів.

У суботу, 29 серпня, повітря прогріється до +27° вдень, вночі очікується +19°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У неділю, 30 серпня, вдень утримається +27°, вночі - +21°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, температура вдень залишиться на рівні +27°, вночі опуститься до +23°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, повітря прогріється до максимальних за тиждень +28°, вночі - до +23°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 1 вересня, з максимумом +28°, а найпрохолоднішим вдень буде четвер, 27 серпня, коли термометри покажуть лише +24°. Перепад температур за тиждень становить 4°. Опади прогнозують у середу, четвер та п'ятницю - 26, 27 та 28 серпня, а з суботи погода стабілізується без опадів.

У дні з можливими опадами - 26, 27 та 28 серпня - варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі, особливо за кермом. У теплі дні, коли вдень очікується +27...+28°, зокрема у вихідні та на початку вересня, синоптики радять пити достатньо води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця.

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