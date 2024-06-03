Куриный пирог будет очень мягким, особенно если добавить сыр и помидоры к заливке и готовить его при умеренной температуре.

Куриный пирог с горчицей делается еще проще, чем пироги с выпечкой и при этом приятно удивят насыщенным вкусом, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Горчица с лимоном – 1 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Для заливки:

Яйца – 3 шт.

Сметана 15% – 2 ст. л.

Сыр «Моцарелла» – 100 г

Твердый сыр – 100 г

Любимые специи – по вкусу

Соль – по вкусу

Помидор – 1 шт.

Дополнительный сыр – для посыпки

Приготовление:

Вымойте и обсушите куриное филе. Нарежьте филе на небольшие кусочки или отбейте до толщины 1-1,5 см. Приготовьте маринад: в миске смешайте горчицу с лимоном, соевый соус, соль, перец и копченую паприку.

Положите куриное филе в маринад, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставьте мариноваться на 20-30 минут. В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.

Натрите на крупной терке сыр «Моцарелла» и твердый сыр, добавьте их в яичную смесь. Добавьте любимые специи и соль по вкусу. Хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите маринованное куриное филе в форму для запекания. Залейте куриное филе подготовленной яично-сметанной смесью с сыром. Нарежьте помидор тонкими кольцами и выложите их сверху на курицу.

Посыпьте сверху дополнительным сыром. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой духовке 25-30 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут, чтобы сыр на поверхности подрумянился.

Достаньте блюдо из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

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