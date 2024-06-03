Куриный пирог с горчицей делается еще проще, чем пироги с выпечкой и при этом приятно удивят насыщенным вкусом, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Горчица с лимоном – 1 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
Для заливки:
- Яйца – 3 шт.
- Сметана 15% – 2 ст. л.
- Сыр «Моцарелла» – 100 г
- Твердый сыр – 100 г
- Любимые специи – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Помидор – 1 шт.
- Дополнительный сыр – для посыпки
Приготовление:
Вымойте и обсушите куриное филе. Нарежьте филе на небольшие кусочки или отбейте до толщины 1-1,5 см. Приготовьте маринад: в миске смешайте горчицу с лимоном, соевый соус, соль, перец и копченую паприку.
Положите куриное филе в маринад, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставьте мариноваться на 20-30 минут. В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.
Натрите на крупной терке сыр «Моцарелла» и твердый сыр, добавьте их в яичную смесь. Добавьте любимые специи и соль по вкусу. Хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C.
Выложите маринованное куриное филе в форму для запекания. Залейте куриное филе подготовленной яично-сметанной смесью с сыром. Нарежьте помидор тонкими кольцами и выложите их сверху на курицу.
Посыпьте сверху дополнительным сыром. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой духовке 25-30 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут, чтобы сыр на поверхности подрумянился.
Достаньте блюдо из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.
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