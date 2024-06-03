Этот рецепт ребрышек в духовке настолько простой, что с ним справится каждый, главное – это правильный маринад, а также соблюдать технологию запекания.

У себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым рецептом ребрышек, запеченных в духовке, чтобы они всегда получались ароматными и сочными.

На этот раз шеф-повар использовала телячьи ребра, но для этого рецепта можно брать и свиные ребрышки, они будут еще сочнее.

"Сегодня будет очень простой рецепт. Настолько простой, что мне даже стыдно его выкладывать, но это очень вкусно", - подчеркнула кулинар.

Берем следующие ингредиенты:

ребра телячьи, мясные - 2 кг

копченая паприка – 2 ч.л.

перец чили сухой – 0,5 ч.л.

чеснок сухой – 2 ч.л.

лук сухой – 2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

соус барбекю для смазки

Сначала переворачиваем ребра мясной частью вниз и удаляем пленку. Со всех сторон смазываем ребрышки растительным маслом, солью, копченой паприкой, перцем чили, сухим чесноком и луком.

"Специи можно брать любимые, но мне кажется, что это идеальное сочетание", – советует шеф-повар.

Чтобы ребра промариновались, даем им постоять примерно 2 часа.

Замаринованные ребра заворачиваем в два слоя фольги и отправляем в разогретую до 150 градусов духовку на 2,5-3 часа. Через два с половиной часа запекания достаем ребра и проверяем их на мягкость, если еще жесткие, то запекаем еще пол часа.

После этого смазываем ребра любимым соусом барбекю, увеличиваем температуру в духовке до 180 градусов и запекаем ребра уже без фольги примерно 10 минут.

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