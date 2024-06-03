У себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым рецептом ребрышек, запеченных в духовке, чтобы они всегда получались ароматными и сочными.
На этот раз шеф-повар использовала телячьи ребра, но для этого рецепта можно брать и свиные ребрышки, они будут еще сочнее.
"Сегодня будет очень простой рецепт. Настолько простой, что мне даже стыдно его выкладывать, но это очень вкусно", - подчеркнула кулинар.
Берем следующие ингредиенты:
- ребра телячьи, мясные - 2 кг
- копченая паприка – 2 ч.л.
- перец чили сухой – 0,5 ч.л.
- чеснок сухой – 2 ч.л.
- лук сухой – 2 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- соус барбекю для смазки
Сначала переворачиваем ребра мясной частью вниз и удаляем пленку. Со всех сторон смазываем ребрышки растительным маслом, солью, копченой паприкой, перцем чили, сухим чесноком и луком.
"Специи можно брать любимые, но мне кажется, что это идеальное сочетание", – советует шеф-повар.
Чтобы ребра промариновались, даем им постоять примерно 2 часа.
Замаринованные ребра заворачиваем в два слоя фольги и отправляем в разогретую до 150 градусов духовку на 2,5-3 часа. Через два с половиной часа запекания достаем ребра и проверяем их на мягкость, если еще жесткие, то запекаем еще пол часа.
После этого смазываем ребра любимым соусом барбекю, увеличиваем температуру в духовке до 180 градусов и запекаем ребра уже без фольги примерно 10 минут.
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