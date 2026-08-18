Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області насамперед може позначитися на сезонних овочах.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області може посилитися через тривалу спеку та нестачу опадів, які створюють додаткові ризики для аграрного сектору, повідомляє Politeka.

Найбільше від посушливих умов потерпають культури, що потребують регулярного зволоження. Перегрів ґрунту та недостатня кількість води здатні позначитися на цвітінні, розвитку рослин і формуванні майбутнього врожаю.

Для фермерських господарств це означає збільшення витрат. Через спеку доводиться частіше використовувати поливальне обладнання, витрачати більше електроенергії та пального, а також посилювати догляд за насадженнями.

Додаткове навантаження формують засоби захисту культур і потреба у залученні працівників. Усе це збільшує собівартість вирощування аграрної продукції.

Окремий ризик — скорочення товарного збору. Якщо несприятлива погода збережеться надовго, на прилавки може потрапити менше сезонної городини.

Найскладніше невеликим виробникам, які мають обмежені фінансові ресурси. Їм важче підтримувати стабільне зрошення та компенсувати можливі втрати.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області насамперед може позначитися на сезонних овочах. Менша пропозиція здатна створити додатковий тиск на роздрібну вартість окремих позицій.

Для покупців це означає ризик підвищення цін наприкінці літа. Водночас говорити про неминучий дефіцит усіх категорій продовольства підстав немає.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від погоди, кількості опадів та фактичних обсягів нового врожаю. Якщо умови покращаться, аграрії зможуть частково компенсувати нинішні втрати й зберегти заплановані показники.

Джерело: AgroWeek

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