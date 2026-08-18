Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 19 по 25 серпня показує, що синоптики очікують справжню спеку до +33°, яка згодом поступиться прохолоднішій погоді з можливими опадами.

Попередній прогноз погоди для Харкова вже готував мешканців до теплої погоди, а новий тиждень із 19 по 25 серпня принесе ще спекотніші дні з піком до +33° та відчутне похолодання наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +21° до +33°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +15…+23°.

У середу, 19 серпня, вдень очікується +24°, вночі +18°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 20 серпня, повітря прогріється до +26° вдень, а вночі опуститься до +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п'ятницю, 21 серпня, стовпчики термометрів піднімуться до +31° вдень, вночі +19°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У суботу, 22 серпня, температура досягне тижневого максимуму — +33° вдень, вночі +22°. Хмарність незначна, без опадів.

У неділю, 23 серпня, спека утримається на позначці +33° вдень, а вночі буде +23°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У понеділок, 24 серпня, повітря прогріється до +28° вдень, вночі похолодає до +21°. Небо малохмарне, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, стовпчики термометрів опустяться до +21° вдень — це мінімум тижня, вночі +19°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше в Харківській області буде у суботу та неділю, 22–23 серпня, коли повітря прогріється до +33°. Найпрохолодніше очікується у вівторок, 25 серпня, — лише +21°. Перепад температур за тиждень становить 12°. Опади можливі у середу, 19 серпня, та у вівторок, 25 серпня.

У спекотні дні, коли температура сягатиме +31…+33°, синоптики радять пити більше води, планувати справи на ранкові або вечірні години та уникати тривалого перебування під прямим сонцем. У дні з можливими опадами варто мати парасольку та бути обережними за кермом, а через перепад температур наприкінці тижня — вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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