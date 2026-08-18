Нова система оплати за проїзд у Рівному запрацювала у повному форматі з 1 серпня 2026 року, повідомляє Politeka.

Громадський транспорт перейшов на електронний квиток E-Pass.

Інформацію про це надає Рівненська міська рада.

Для пасажирів залишаються доступними готівка, транспортні та банківські картки, а також смартфони з NFC. Водночас з’являться два додаткові варіанти: цифрова транспортна картка в EasyPay та разовий QR-квиток.

Цифрова картка працює у пілотному режимі. Її можна оформити у застосунку EasyPay або додати туди вже наявну загальну пластикову картку. Через смартфон можна буде оплачувати поїздки, поповнювати баланс без комісії та переглядати історію використання. Поки доступний лише загальний тариф.

Загальна пластикова картка призначена для щоденних поїздок. Придбати її можна у мережах «Сім23» та «Сімі». Школярі й студенти користуватимуться персоналізованими картками зі знижкою 50%. Пільгові носії поки залишаються тільки пластиковими.

Для безконтактної оплати також підійдуть банківські картки, Apple Pay та Google Pay. Пристрій потрібно прикласти до валідатора.

Готівковий розрахунок у Рівному не скасовують. Пасажири зможуть придбати разовий QR-квиток у терміналах EasyPay на зупинках або в інших точках міста. За одну операцію дозволяється придбати до дев’яти таких квитків.

Після оплати термінал видає чек із QR-кодом. Його потрібно відсканувати через кнопку «Сканувати QR» на валідаторі одразу після посадки. Чек варто зберігати до завершення поїздки для можливої перевірки.

Нова система оплати за проїзд у Рівному передбачає обов’язкову валідацію кожної поїздки. Це стосується всіх пасажирів, зокрема тих, хто має право на безкоштовний проїзд. Якщо валідацію не пройти, під час контролю поїздку можуть визнати неоплаченою.

Детальні інструкції доступні на ресурсах Рівненської міської ради та EasyPay. У разі технічних проблем працює безкоштовна підтримка за номером 0 800 60 30 03, а також доступні Telegram, Viber та електронна пошта call-center@easypay.ua.

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