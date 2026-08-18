У 2026 році в Миколаївській області розмір грошової допомоги відрізняється в залежності від категорій.

До Дня Незалежності України окремим категоріям пенсіонерів у Миколаївській області виплатять одноразову грошову допомогу, пише Politeka.net.

Сума залежатиме від статусу отримувача та становитиме від 450 до 3100 гривень.

У Пенсійному фонді пояснили, кому передбачена така виплата та чи можна спрямувати ці кошти на оплату світла, газу, води й інших комунальних послуг. У 2026 році розмір грошової допомоги в Миколаївській області визначатиметься залежно від категорії одержувача.

Зокрема, передбачені такі суми:

3100 гривень — людям з особливими заслугами перед Батьківщиною, людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто з інвалідністю I групи;

— людям з особливими заслугами перед Батьківщиною, людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто з інвалідністю I групи; 2900 гривень — людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто з інвалідністю II групи;

— людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто з інвалідністю II групи; 2700 гривень — людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто з інвалідністю III групи;

— людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто з інвалідністю III групи; 1000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і гетто, а також дітям, народженим у місцях примусового утримання;

650 грн — членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також вдовам і вдівцям померлих людей з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, якщо вони не одружилися повторно;

— членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також вдовам і вдівцям померлих людей з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, якщо вони не одружилися повторно; 450 грн — учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, примусово вивезеним на роботи, а також дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.

Чи можна витратити виплату на комунальні послуги

Отримувачі не зобов’язані спрямовувати допомогу на конкретні товари чи послуги. Грошима можна розпоряджатися на власний розсуд.

Зокрема, їх дозволено використати для оплати комунальних послуг — електроенергії, газу, води або опалення.

Окремих обмежень щодо цільового використання цієї допомоги законодавство не встановлює. Тому виплату до Дня Незалежності можна спрямувати на найнеобхідніші витрати, зокрема погашення комунальних рахунків.

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