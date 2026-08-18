Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 19 та 20 серпня є частиною системного технічного обслуговування енергомереж.

Мешканців Кіровоградської області попередили про планові графіки відключення світла,які вводять 19 та 20 серпня, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 19 та 20 серпня торкнуться окремих населених пунктів. Жителям, які потрапили до графіка, варто заздалегідь підготуватися до відсутності електроенергії: зарядити мобільні телефони та павербанки, подбати про запасне освітлення й за можливості завершити побутові справи, які потребують електроенергії.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 19 серпня, електропостачання обмежуватимуть у трьох населених пунктах. У більшості випадків світла не буде протягом дев’яти годин — з 09:00 до 18:00. В населеному пункті Триліси до переліку адрес потрапили вулиці:

В. Шаповала — 10, 3, 4, 5, 6;

Набережна — 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 43, 45, 6.

В селі Соснівка з 09:00 до 18:00 години тимчасове знеструмлення заплановане за такими адресами:

Павловського — 27, 30, 35, 36, 36а;

Шкільна — 4, 5, 6, 7.

У населеному пункті Бірки з 09:00–17:00 години електроенергію відключатимуть на вісім годин. До графіка увійшли адреси:

Миколаївська — 46, 47, 50, 51.

У четвер, 20 серпня, масштабніші обмеження заплановані в Олександрівці. Електропостачання за вказаними адресами припинятимуть з 09:00 до 17:00. До переліку потрапили такі вулиці та будинки:

Олександра Назаренка — 2;

Юрія Кулинича — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ярослава Мудрого — 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9;

О. Куценова — 2;

Миру — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9;

Олега Антонова — 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Леоніда Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Євгена Маланюка — 1, 10, 11, 12, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Зоряна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9;

Захисників Херсону — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

Валентина Петренка — 1–97, 1А, 2А, 56А;

пров. Київський — 1, 2, 3;

Ринкова — 10–94, 2А, 3А, 37А, 45А, 45Б, 55А, 55Б, 55В, 60А, 60Б, 78А, 80А, 84А, 86А, 88А, 94А;

пров. Ринковий — 10, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 34, 38, 40;

Шкільна — 54–113, 58А, 71А, 79А, 87А, 90А, 92А, 103А;

Добровольців — 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 5, 7, 9;

пров. Миру — 4;

Ігоря Сікорського — 1–80, 1А, 32А, 36а, 66а;

Тясминська — 1–112, 19А, 23А, 25А, 27А, 27б, 33А, 102А, 108А, 110А, 110Б, 112А;

Кам'янська — 1–178, з 23А, 25А, 44А, 46А, 48а, 56А, 76А, 101а, 103А, 114А, 119А, 126А, 132А, 134А, 140А, 142А, 148А;

пров. Кам'янський — 1, 3, 5, 7, 9;

Холодноярська — 9;

Одеська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Севастопольська — 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

Євгена Коновальця — 1–61, 26А, 26Б, 28А, 28Б, 28В, 28Г.

Окремі споживачі залишаться без електроенергії також у Старій Осоті. Відключення триватиме вісім годин — із 09:00 до 17:00. До графіка включено:

вул. Молодіжна — 100, 100А, 108, 126, 146, 76, 80, 92, 98.

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