Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать очень мягкие украинские пампушки.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать настоящие украинские пампушки с зеленью.

Ингредиенты:

Молоко – 150 г

Вода – 150 г

Свежие дрожжи – 24 г (или 8 г сухих дрожжей)

Сахар – 70 г

Мука – 100 г (для опары) + 400-430 г (для основного теста)

Яйцо – 1 шт.

Соль – 5 г

Масло растительное или теплое сливочное масло – 40 г

Зелень – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Желток – 1 шт.

Вода – немного

Щепотка сахара

Приготовление:

Смешайте молоко и воду, слегка подогрейте (температура не выше 38 градусов). Добавьте сахар, дрожжи и 100 г муки. Перемешайте до однородности, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут. Оптимально поставить в теплую, выключенную духовку.

В подошедшую опару добавьте яйцо и оставшуюся муку (400-430 г). Замесите тесто до однородной консистенции. Вмешайте растительное или теплое сливочное масло.

Тесто должно быть мягким и эластичным. Оставьте его подходить в теплом месте еще на 30-45 минут. Смажьте руки и форму для выпекания маслом. Разделите тесто на кусочки по 60 г и сформируйте из них шарики, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Выложите шарики в смазанную маслом форму, оставьте подходить в теплом месте на 30-45 минут. Разбавьте желток водой, добавьте щепотку сахара и хорошо смажьте подошедшие пышки.

Выпекайте в разогретой до 185 градусов духовке 25-30 минут до румяности. Сразу после выпекания, горячие пышки смажьте смесью из нарезанной зелени, чеснока, масла, щепотки соли и ложки воды, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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