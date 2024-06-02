Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать хрустящие куриные крылышки в панировке, при этом они не будут слишком жирные.
Ингредиенты:
- Крылышки куриные — 1 кг
- Соль — 30 г
- Вода — 1 литр
- Молотый острый красный перец (каенский) — 0.5 чайной ложки
- Шрирача (по желанию)
Для панировки:
- Мука пшеничная — 200 г
- Кукурузный крахмал — 100 г
- Молотый острый красный перец — 1 чайная ложка
- Пудра сухого чеснока — 2 чайные ложки
- Сухой орегано — 1 чайная ложка
- Копченая паприка (по желанию) — 0.5 чайной ложки
- Смесь карри — 0.5 чайной ложки
- Соль — по вкусу
Для кляра:
- Мука из смеси — 150 г
- Вода — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
Разделите крылышки по суставу. В воде растворите соль, добавьте острый перец и шрирачу. Положите крылышки в этот рассол и оставьте в холодильнике на 6-8 часов. Достаньте крылышки из рассола и тщательно просушите их от избыточной воды, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
В отдельной миске смешайте муку, кукурузный крахмал, молотый острый красный перец, пудру сухого чеснока, сухой орегано, копченую паприку, смесь карри и немного соли. Отделите 150 г этой смеси для кляра.
К 150 г смеси добавьте 200 г воды и одно яйцо, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Перемешайте венчиком до однородной консистенции. Окунайте крылышки по одному сначала в кляр, затем в сухую смесь муки со специями. Хорошо запанируйте с обеих сторон.
Разогрейте масло во фритюре до 170 градусов. Жарьте крылышки на среднем огне: маленькие части примерно 4 минуты, большие — 4.5 минуты. Выкладывайте готовые крылышки на бумажное полотенце или салфетку, чтобы впитать избыточное масло.
Обязательно проверьте первые кусочки на готовность внутри, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
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