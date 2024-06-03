Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и нежные котлеты в духовке без добавления жира и муки.

Победительница одного из сезонов и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт вкусных и полезных овощно-мясных котлеток.

Чтобы котлеты были диетическими и без лишнего жира, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила не жарить их на растительном масле, а запечь в духовке. Это идеальный вариант для обеда или ужина, а готовятся такие котлеты очень просто и быстро.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала следующие ингредиенты:

мясо (телятина или куриное филе) – 500 г

лук репчатый – 1 большой или 2 маленьких

кабачок – 300 г

брокколи - 300 г

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

Кабачок "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на терке и руками отжимает его от лишней жидкости.

Брокколи отвариваем в кипящей подсоленной воде буквально две-три минуты. Лук чистим и нарезаем большими кусочками, потому что дальше все равно будем пропускать его через мясорубку.

С помощью мясорубки перекручиваем мясо, отварную брокколи, лук, а также тертый кабачок. В фарш добавляем яйцо, соль по вкусу и хорошо все вымешиваем до однородности.

Руками формируем котлеты желаемой формы и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и запекаем в течение 20 минут.

"Из этого количества ингредиентов получилось 15 штук. Котлеты полезные, вкусные и очень сочные", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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