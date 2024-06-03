Победительница одного из сезонов и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт вкусных и полезных овощно-мясных котлеток.
Чтобы котлеты были диетическими и без лишнего жира, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила не жарить их на растительном масле, а запечь в духовке. Это идеальный вариант для обеда или ужина, а готовятся такие котлеты очень просто и быстро.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала следующие ингредиенты:
- мясо (телятина или куриное филе) – 500 г
- лук репчатый – 1 большой или 2 маленьких
- кабачок – 300 г
- брокколи - 300 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
Кабачок "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на терке и руками отжимает его от лишней жидкости.
Брокколи отвариваем в кипящей подсоленной воде буквально две-три минуты. Лук чистим и нарезаем большими кусочками, потому что дальше все равно будем пропускать его через мясорубку.
С помощью мясорубки перекручиваем мясо, отварную брокколи, лук, а также тертый кабачок. В фарш добавляем яйцо, соль по вкусу и хорошо все вымешиваем до однородности.
Руками формируем котлеты желаемой формы и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и запекаем в течение 20 минут.
"Из этого количества ингредиентов получилось 15 штук. Котлеты полезные, вкусные и очень сочные", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
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