Мобилизация Сергея Жадана вызвала споры: "Не имеете права подставляться"

Человек, которого знают и уважают миллионы украинцев, теперь будет защищать родную землю от захватчиков, но некоторые считают, что он был более полезен на сцене, чем на поле боя.