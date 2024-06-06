Этот чизкейк станет прекрасным дополнением к любому празднику, он не требует выпечки и обладает невероятным апельсиновым вкусом. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Основа:

  • 210 г печенья типа топленого молока
  • 90 г растопленного сливочного масла

Сырная масса:

  • 160 г апельсинового пюре (почистить апельсины, снять белую пленку и проблендерировать до однородной массы)
  • 6 г кукурузного крахмала
  • 80 г сахара
  • 80 г белого шоколада
  • 100 мл жирных сливок (33%)
  • 500 г сливочного сыра
  • 13 г желатина, замоченного в 65 мл воды

Апельсиновое желе:

  • 170 г апельсинового пюре
  • 30 мл воды
  • 30 г сахара
  • 9 г желатина, замоченного в 55 мл воды

Декор:

  • 120 мл сливок
  • 10 г сахарной пудры

Приготовление:

1. Основа:

  1. Измельчите печенье в крошку.
  2. Смешайте крошку с растопленным сливочным маслом до получения однородной массы.
  3. Выложите массу в подготовленную форму диаметром 18 см. Используйте разъемное кольцо, смазанное растительным маслом и выложенное ацетатной пленкой.
  4. Поставьте форму с основой в морозильную камеру на 30 минут.

2. Сырная масса:

  1. Смешайте кукурузный крахмал с сахаром и добавьте к апельсиновому пюре.
  2. Поставьте смесь на маленький подогрев и варите, постоянно помешивая, в течение 30-40 секунд после закипания.
  3. Снимите с подогрева и дайте остыть в течение 2 минут, затем добавьте желатин и перемешайте до полного растворения.
  4. Добавьте белый шоколад и перемешайте до однородности.
  5. Соедините апельсиновую массу с комнатной температуры сливками и сливочным сыром, проблендеруйте до однородности.
  6. Выложите полученную массу на основу из печенья и выровняйте ложкой.
  7. Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания.

3. Апельсиновое желе:

  1. Смешайте апельсиновое пюре, воду и сахар и поставьте на небольшой подогрев.
  2. Доведите до закипания и снимите с подогрева, дайте массе остыть 2 минуты.
  3. Добавьте желатин и перемешайте до полного растворения.
  4. Оставьте массу остывать до комнатной температуры.
  5. Залейте поверхность чизкейка апельсиновым желе и поставьте в холодильник до застывания.

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