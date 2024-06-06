Этот чизкейк станет прекрасным дополнением к любому празднику, он не требует выпечки и обладает невероятным апельсиновым вкусом. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
Основа:
- 210 г печенья типа топленого молока
- 90 г растопленного сливочного масла
Сырная масса:
- 160 г апельсинового пюре (почистить апельсины, снять белую пленку и проблендерировать до однородной массы)
- 6 г кукурузного крахмала
- 80 г сахара
- 80 г белого шоколада
- 100 мл жирных сливок (33%)
- 500 г сливочного сыра
- 13 г желатина, замоченного в 65 мл воды
Апельсиновое желе:
- 170 г апельсинового пюре
- 30 мл воды
- 30 г сахара
- 9 г желатина, замоченного в 55 мл воды
Декор:
- 120 мл сливок
- 10 г сахарной пудры
Приготовление:
1. Основа:
- Измельчите печенье в крошку.
- Смешайте крошку с растопленным сливочным маслом до получения однородной массы.
- Выложите массу в подготовленную форму диаметром 18 см. Используйте разъемное кольцо, смазанное растительным маслом и выложенное ацетатной пленкой.
- Поставьте форму с основой в морозильную камеру на 30 минут.
2. Сырная масса:
- Смешайте кукурузный крахмал с сахаром и добавьте к апельсиновому пюре.
- Поставьте смесь на маленький подогрев и варите, постоянно помешивая, в течение 30-40 секунд после закипания.
- Снимите с подогрева и дайте остыть в течение 2 минут, затем добавьте желатин и перемешайте до полного растворения.
- Добавьте белый шоколад и перемешайте до однородности.
- Соедините апельсиновую массу с комнатной температуры сливками и сливочным сыром, проблендеруйте до однородности.
- Выложите полученную массу на основу из печенья и выровняйте ложкой.
- Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания.
3. Апельсиновое желе:
- Смешайте апельсиновое пюре, воду и сахар и поставьте на небольшой подогрев.
- Доведите до закипания и снимите с подогрева, дайте массе остыть 2 минуты.
- Добавьте желатин и перемешайте до полного растворения.
- Оставьте массу остывать до комнатной температуры.
- Залейте поверхность чизкейка апельсиновым желе и поставьте в холодильник до застывания.
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